【台灣疫情】台疫情指揮中心教「乾蒸口罩」　8分鐘搞掂最多可重用5次

新冠肺炎疫情大爆發，全球口罩「一罩難求」，不少人都紛紛提議節省口罩的方法，如「蒸口罩」、「布口罩」等，但能否有效抵抗病毒成疑。上周有「台灣抗疫功臣」之稱的台灣行政院政務委員唐鳳，亦曾在網上分享以電飯煲乾蒸口罩，事件引起網民熱議。

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台灣中央流行疫情指揮中心昨(5日)指出，以電飯煲乾蒸口罩8分鐘，可保持原有過濾效果逾9成，讓一個口罩最多重用5次。指揮官陳時中更親自示範如何「乾蒸口罩」，更示範戴上「乾蒸」後的口罩說：「感覺蠻舒服的，溫溫的，味道也很好，每天早上弄一下，就像拿到新的一樣。」

食藥署署長吳秀梅強調，為免影響口罩靜電層，蒸口罩不可放水，而乾蒸的口罩必須是沒有破損和髒污。經食藥署研究，在正確乾蒸下，口罩可以在乾蒸後重用3至5次，細菌過濾效率（BFE）仍可維持99%以上。

乾蒸口罩步驟如下：

1. 利用家用電飯煲，電飯煲內先放鍋架再放內鍋。

2. 將使用過的口罩放在乾燥的內鍋中。

3. 蓋上電飯煲蓋後，按下煮飯的開關直接乾蒸，約3分鐘後，電鍋的開關就會自動跳起，再靜置5分鐘，使鍋內熱空氣充分殺菌。

4. 打開電飯煲蓋，取出口罩即可。