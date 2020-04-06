▲ 【英國疫情】英超籲減薪30% 朗尼：無恥

英國疫情持續，受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情影響，英超日前宣布5月初也無法重啟聯賽，並建議英超球會向球員減薪30%。前英格蘭國家隊隊長、曾效力曼聯的朗尼（Wayne Rooney）質疑，為何要令英超球員成為代罪羔羊，又指英超這個建議很「無恥」（disgrace）。

朗尼於《星期日泰晤士報》專欄撰文指，對於英超建議球員減薪30%此事，他認為這會對球員施加壓力，又指倘有球員站出來表示不滿此建議，則會被大眾描繪成「富裕的球員拒絕減薪」（Rich Players Refuse Pay Cut），令英超球員成為代罪羔羊。

首相倒下怎麼辦？英憲法：無「Plan B」

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織

朗尼又指，自己樂意作經濟援助以回饋社會，因自己有不少的積蓄，並非每位足球員亦有經能力，若要一刀切將所有球員減薪30%是不公平。

朗尼又將矛頭直指最先建議英超球員減薪的衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）。

「已看到曙光」特朗普對疫情樂觀

約翰遜入院 隔離十日未退燒

朗尼指，夏國賢的責任本來是為國民闡述疫情最新的消息，但卻變成涉獵英超球員薪金問題。朗尼質疑政府是否用球員來轉移視線，以分散市民對疫情的注意力。

英格蘭職業足球運動員協會（PFA）此前表示，減薪的提議變相損害英國國民保健服務（NHS）。因減薪會令球員在12個月內少收逾5億英鎊的薪金，令英國政府稅收少逾2億英鎊。

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

英女王稱或需承受更多苦難 二戰比新冠肺炎

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l