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【英國疫情】英超籲減薪30% 朗尼：無恥

環球社會熱點 13:23 2020/04/06

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【英國疫情】英超籲減薪30% 朗尼：無恥

英國疫情持續，受新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情影響，英超日前宣布5月初也無法重啟聯賽，並建議英超球會向球員減薪30%。前英格蘭國家隊隊長、曾效力曼聯的朗尼（Wayne Rooney）質疑，為何要令英超球員成為代罪羔羊，又指英超這個建議很「無恥」（disgrace）。

朗尼於《星期日泰晤士報》專欄撰文指，對於英超建議球員減薪30%此事，他認為這會對球員施加壓力，又指倘有球員站出來表示不滿此建議，則會被大眾描繪成「富裕的球員拒絕減薪」（Rich Players Refuse Pay Cut），令英超球員成為代罪羔羊。

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朗尼又指，自己樂意作經濟援助以回饋社會，因自己有不少的積蓄，並非每位足球員亦有經能力，若要一刀切將所有球員減薪30%是不公平。

朗尼又將矛頭直指最先建議英超球員減薪的衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）。

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朗尼指，夏國賢的責任本來是為國民闡述疫情最新的消息，但卻變成涉獵英超球員薪金問題。朗尼質疑政府是否用球員來轉移視線，以分散市民對疫情的注意力。

英格蘭職業足球運動員協會（PFA）此前表示，減薪的提議變相損害英國國民保健服務（NHS）。因減薪會令球員在12個月內少收逾5億英鎊的薪金，令英國政府稅收少逾2億英鎊。

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