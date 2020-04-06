【英國疫情】首相倒下怎麼辦？英憲法：無「Plan B」

新冠肺炎疫情席捲全球，英國首相約翰遜及其衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）先後確診感染新冠肺炎，約翰遜更於英國時間昨晚（5日）宣布入院檢查。唐寧街首相府表示，他將繼續處理職務，領導國家。英國政府兩名關鍵人物在處理國際健康危機時先後病倒，外界憂慮，若英國首相果真病重無法工作，將由誰來領導國家？外媒報道，根據英國憲法，原來首相病倒後，竟然沒有「Plan B」，泱泱大國或將一日無君。

【英國疫情】約翰遜入院 隔離十日未退燒

【英國疫情】約翰遜中招後即跑走 「軍師」出現病徵

路透社引述專家指出，英國憲法並無為此國一日無君的情況提供「Plan B」（後備方案）。智庫Institute for Government的資深研究員Catherine Haddon曾在約翰遜宣布確診時，向路透社表示，「我們從來沒有遇過這種情況，過往我們也沒從這角度考慮過。」

唐寧街首相府已表示，必要時會由外相藍韜文（Dominic Raab）代為處理職務。政府於周一（6日）就疫情召開的緊急會議亦將由英國外相藍韜文（Dominic Raab）主持。

【英國疫情】約翰遜：未到最壞時候 或採嚴格隔離措施

【英國疫情】封城恐持續6個月 若解封須逐步

約翰遜不是首位病倒的首相，二戰時期的英國首相邱吉爾（Winston Churchill）在1953年曾中風後臥病在床，兩個月後以驚人的康復速度重回唐寧街首相府繼續領導國家，但期間他的病情一直保密，連高級官員鮮有知曉。

2000年，時任首相貝理雅（Tony Blair）曾兩度出現心臟問題，皆以減輕其工作量度過。

【英國疫情】增近700宗 政府指向前綫提供裝備有挑戰

【英國疫情】酒是必需品 酒舖獲准照常營業

截至香港時間今日（6日）上午11時，英國單日新增確診48人、229人康復、4,934人不治、累計確診人數達48,436人。

【英國疫情】官員募25萬志願者 增援衛生系統

【英國疫情】向南韓取經？英國擴大檢測 冀日測2.5萬人

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l