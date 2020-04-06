  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 13:39
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】首相倒下怎麼辦？英憲法：無「Plan B」

環球社會熱點 13:20 2020/04/06

分享：

新冠肺炎疫情席捲全球，英國首相約翰遜及其衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）先後確診感染新冠肺炎，約翰遜更於英國時間昨晚（5日）宣布入院檢查。唐寧街首相府表示，他將繼續處理職務，領導國家。英國政府兩名關鍵人物在處理國際健康危機時先後病倒，外界憂慮，若英國首相果真病重無法工作，將由誰來領導國家？外媒報道，根據英國憲法，原來首相病倒後，竟然沒有「Plan B」，泱泱大國或將一日無君。

【英國疫情】約翰遜入院 隔離十日未退燒

【英國疫情】約翰遜中招後即跑走 「軍師」出現病徵

路透社引述專家指出，英國憲法並無為此國一日無君的情況提供「Plan B」（後備方案）。智庫Institute for Government的資深研究員Catherine Haddon曾在約翰遜宣布確診時，向路透社表示，「我們從來沒有遇過這種情況，過往我們也沒從這角度考慮過。」

唐寧街首相府已表示，必要時會由外相藍韜文（Dominic Raab）代為處理職務。政府於周一（6日）就疫情召開的緊急會議亦將由英國外相藍韜文（Dominic Raab）主持。

【英國疫情】約翰遜：未到最壞時候 或採嚴格隔離措施

【英國疫情】封城恐持續6個月 若解封須逐步

約翰遜不是首位病倒的首相，二戰時期的英國首相邱吉爾（Winston Churchill）在1953年曾中風後臥病在床，兩個月後以驚人的康復速度重回唐寧街首相府繼續領導國家，但期間他的病情一直保密，連高級官員鮮有知曉。

2000年，時任首相貝理雅（Tony Blair）曾兩度出現心臟問題，皆以減輕其工作量度過。

【英國疫情】增近700宗 政府指向前綫提供裝備有挑戰

【英國疫情】酒是必需品 酒舖獲准照常營業

截至香港時間今日（6日）上午11時，英國單日新增確診48人、229人康復、4,934人不治、累計確診人數達48,436人。

【英國疫情】官員募25萬志願者 增援衛生系統

【英國疫情】向南韓取經？英國擴大檢測 冀日測2.5萬人

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【呼吸機短缺】等同人工肺 醫治重症肺炎必備
2020/03/30
【呼吸機短缺】等同人工肺 醫治重症肺炎必備
【英國疫情】王儲查理斯王子隔離完畢 健康良好
2020/03/30
【英國疫情】王儲查理斯王子隔離完畢 健康良好
【美國疫情】多地民眾齊鼓掌撐醫護 特朗普讚醫護戰士
2020/03/31
【美國疫情】多地民眾齊鼓掌撐醫護 特朗普讚醫護戰士
西班牙「紅公主」確診死亡 全球王室首例
2020/03/31
西班牙「紅公主」確診死亡 全球王室首例
【英國疫情】13歲男童孤獨死去 繼比利時再有兒童不治
2020/04/01
【英國疫情】13歲男童孤獨死去 繼比利時再有兒童不治
傳染病 疫情 約翰遜 貝理雅 人物 香港 英國 路透社 中風 肺炎

上一篇文章

【英國疫情】英超籲減薪30% 朗尼：無恥

下一篇文章

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國疫情分佈圖】確診33萬 增幅回落見曙光
【美國疫情分佈圖】確診33萬 增幅回落見曙光
【新冠疫情】世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用
【新冠疫情】世衛改口 稱按香港經驗戴口罩似乎有用
【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增
【法國疫情】全球最大鮮貨市場變停屍間 死者急增
【美國疫情】紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機
【美國疫情】紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
【菲律賓疫情】違封城令者槍斃 杜特爾特鐵腕防疫
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（04月06日 時間13:00）