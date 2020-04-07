【約翰遜確診】英國首相倒下怎辦 竟然無Plan B

▲ 【新冠肺炎英國疫情】首相約翰遜倒下怎辦 英國憲法竟無Plan B 外相藍韜文必要時頂上

新冠肺炎疫情席捲全球，英國首相約翰遜確診感染新冠肺炎，約翰遜病情更趨惡化，轉入深切治療部。英國首相府否認約翰遜正使用呼吸機，稱約翰遜會繼續處理職務，領導國家。約翰遜新冠肺炎病情不明朗，一旦果真病重無法工作，由誰領導英國令人關注。但根據英國憲法，首相一旦病倒後，竟然沒有後備方案「Plan B」，泱泱大國或會一日無君。

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路透社引述專家指出，英國憲法並無為此國一日無君的情況提供Plan B。

智庫Institute for Government資深研究員Catherine Haddon坦言：「英國從來沒有遇過這種情況，過往我們也沒從這角度考慮過。」

約翰遜目前已指示，必要時會由英國外相藍韜文（Dominic Raab）代為處理首相職務。英國政府周一（6日）緊急會議亦將由藍韜文主持。

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事實上，約翰遜已不是首位在位病倒的英國首相。

英國前首相邱吉爾（Winston Churchill）1953年中風，臥病在床兩個月。邱吉爾成功以驚人速度康復，重回唐寧街首相府繼續領導國家。但邱吉爾臥床期間病情一直保密，連高級官員都鮮有知曉。

較近期例子有2000年，英國時任首相貝理雅（Tony Blair）曾兩度出現心臟問題，皆以減輕工作量度過。

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