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紐約獲捐贈1000部呼吸機 州長感謝馬雲、蔡崇信伸援手

金融經濟 13:20 2020/04/06

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紐約疫情日益嚴峻，州長Andrew Cuomo表示，獲中國捐贈1000部呼吸機，感謝中國政府、馬雲、蔡崇信伸出援手。

美國新冠肺炎確診人數超越中國，紐約疫情更日益嚴峻，紐約州長Andrew Cuomo表示，獲中國捐贈的1000部呼吸機，已於周末抵達紐約，並感謝中國政府、阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲和執行副主席蔡崇信伸出援手。據悉，該批物資由蔡崇信夫婦基金會捐贈，馬雲公益基金會協助。

值得注意是，蔡崇信是NBA球隊布魯克林籃網（Brooklyn Nets）的班主。

另一方面，馬雲自疫情爆發以來向多國捐贈醫療物資，他在上月中宣佈向非洲54國捐贈600萬個口罩以及防護服、防護面罩等防疫物資。惟新冠肺炎疫情仍在全球擴散，馬雲最新指將向非洲54國捐贈第二批防疫物資。

馬雲日前也表示，現時必須防止新冠病毒向非洲大陸、很多島國等醫療基礎薄弱的地方蔓延，除了物資以外，非洲等國家最需要有經驗的醫護人員，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會將支持國內一線醫生助力非洲抗疫，為非洲醫生提供在線培訓。

相關文章：

【阿里巴巴】馬雲再向歐洲捐800部呼吸機、30萬防護服及防護面罩　「One World， One Fight！」

馬雲首條Twitter稱捐贈美國的物資已出發　「All the best to our friends in America」

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