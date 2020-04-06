愛爾蘭總理重披醫生袍 上前線助抗疫

▲ 醫生出身的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar），早前重新註冊醫生資格，上前線協助治療病人，齊心對抗新冠肺炎疫情。

全球新冠肺炎疫情嚴峻，多國的前線醫護人員壓力倍增。醫生出身的愛爾蘭總理瓦拉德卡（Leo Varadkar），早前重新註冊醫生資格，上前線協助治療病人，齊心對抗新冠肺炎疫情。

取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織

【Bill Gates論疫情】美國死亡或遠低預期 蓋茨再倡封城

愛爾蘭總理辦公室透露，41歲的瓦拉德卡早前已向愛爾蘭健康服務管理署（Health Service Executive）重新註冊為醫生，並提出每周按其專業領域工作一更，亦有機會經電話向潛在患者問診。

辦公室發言人表示，瓦拉德卡身邊的很多家人及朋友都在衛生部門工作，因此他也希望可出一分力。

另外因應前線人手短缺，愛爾蘭衛生部長哈里斯（Simon Harris）亦展開公共衛生服務機構的招募活動。HSE表示已跟數千名醫護人員聯絡，他們有機會重返工作崗位。

【美國疫情】本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

【英國疫情】英女王稱或需承受更多苦難 二戰比新冠肺炎

瓦拉德卡曾任執業醫生7年，在正式踏足政壇前，他曾在都柏林（Dublin）的聖詹姆斯醫院（St James's Hospital）和康諾利醫院（Connolly Hospital）任職初級醫生。

《愛爾蘭時報》報導，瓦拉德卡出身醫療世家，父母分別為醫生及護士，其同性伴侶、兩名姐姐及姐夫都從事醫護工作。

【英國疫情】約翰遜入院 隔離十日未退燒

【美國疫情】紐約動物園老虎確診 全球首例

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l