【全球疫情數據】新增確診急回落 各國見頂未懶人包

▲ 【新冠肺炎全球疫情數據】懶人包：各國疫情趨勢見頂沒有

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，數據顯示全球疫情略見曙光，但是否見頂仍需觀望。全球疫情確診人數逼近130萬，美國佔近34萬，比例達四分一。但歐洲疫情重災區西班牙、意大利近日新增確診明顯回落，反映全國封城開始見效。美國周日（5日）新增確診人數亦回到3萬以下，只是見頂言之尚早。華府預期，美國疫情高峰期會在本周到來；美國疫情重災區紐約州州長亦稱，疫情高潮可能是高原，而不是高峰。

紐約疫情見頂2徵兆 惟非過海神仙

【美國疫情分佈】確診33萬 增幅回落見曙光

▲ 新冠肺炎全球疫情增長趨勢圖。綠色線圖為累計確診人數，黃色棒圖為每日新增確診人數

全球疫情最近7天趨勢 日期 累計確診人數 新增確診人數 4月5日

星期日 127.22萬 7.47萬

（4天首度回落） 4月4日

星期六 119.75萬 10.15萬 4月3日

星期五 109.60萬 8.28萬 4月2日

星期四 101.32萬 8.06萬 4月1日

星期三 93.26萬 7.51萬 3月31日

星期二 85.75萬 7.51萬 3月30日

星期一 78.24萬 6.22萬 資料來源：Johns Hopkins CSSE

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▲ 新冠肺炎主要國家疫情趨勢圖。綠色線圖為累計確診人數，黃色棒圖為每日新增確診人數

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主要國家疫情最近7天趨勢 美國 西班牙 意大利 英國 日本 4天首放緩 從高峰顯著回落 加速上升中 4月5日

星期日 確診33.71萬

增2.82萬 確診13.16萬

增0.54萬 確診12.89萬

增0.43萬 確診4.84萬

增0.59萬 確診3856

增360 4月4日

星期六 確診30.89萬

增3.33萬 確診12.62萬

增0.70萬 確診12.46萬

增0.48萬 確診4.25萬

增0.38萬 確診3496

增368 4月3日

星期五 確診27.56萬

增3.21萬 確診11.92萬

增0.71萬 確診11.98萬

增0.46萬 確診3.87萬

增0.45萬 確診3128

增354 4月2日

星期四 確診24.35萬

增3.01萬 確診11.21萬

增0.80萬 確診11.52萬

增0.46萬 確診3.42萬

增0.43萬 確診2774

增278 4月1日

星期三 確診21.34萬

增2.52萬 確診10.41萬

增0.82萬 確診11.06萬

增0.48萬 確診2.99萬

增0.44萬 確診2496

增266 3月31日

星期二 確診18.82萬

增2.64萬 確診9.59萬

增0.79萬 確診10.58萬

增0.41萬 確診2.55萬

增0.30萬 確診2230

增242 3月30日

星期一 確診16.18萬

增2.09萬 確診8.80萬

增0.79萬 確診10.17萬

增0.40萬 確診2.25萬

增0.27萬 確診1988

增94 紀錄增幅 4月4日

增3.33萬 3月25日

增0.96萬 3月21日

增0.66萬 4月5日

增0.59萬 4月4日

增368 資料來源：Johns Hopkins CSSE、日本JX通訊社

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疫情怎樣為之受控？

可以說，要疫情受控，不只要設法新增確診人數不再上升，還要把它壓下來，就像上圖中國、南韓黃色棒頭一樣，形成中間高、兩邊低的鐘形。

目前而言，歐洲疫情重災區西班牙、意大利情況相信處於初步受控段，新增確診數字較高峰時期顯著回落；美國、英國、日本看來還處於爆發階段，暫未能判段何時見頂。

此外，美國等地疫情即使到頂，趨勢也不一定是個高峰，從此回落，反而有可能是片高原，居高不下，情況令人擔憂。

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