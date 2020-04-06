【全球疫情數據】新增確診急回落 各國見頂未懶人包

下一篇文章
【美國疫情】美媒：羅斯福號遭革職前艦長確診
新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，數據顯示全球疫情略見曙光，但是否見頂仍需觀望。全球疫情確診人數逼近130萬，美國佔近34萬，比例達四分一。但歐洲疫情重災區西班牙、意大利近日新增確診明顯回落，反映全國封城開始見效。美國周日（5日）新增確診人數亦回到3萬以下，只是見頂言之尚早。華府預期，美國疫情高峰期會在本周到來；美國疫情重災區紐約州州長亦稱，疫情高潮可能是高原，而不是高峰。
|全球疫情最近7天趨勢
|日期
|累計確診人數
|新增確診人數
|4月5日
星期日
|127.22萬
|7.47萬
（4天首度回落）
|4月4日
星期六
|119.75萬
|10.15萬
|4月3日
星期五
|109.60萬
|8.28萬
|4月2日
星期四
|101.32萬
|8.06萬
|4月1日
星期三
|93.26萬
|7.51萬
|3月31日
星期二
|85.75萬
|7.51萬
|3月30日
星期一
|78.24萬
|6.22萬
|資料來源：Johns Hopkins CSSE
|主要國家疫情最近7天趨勢
|美國
|西班牙
|意大利
|英國
|日本
|4天首放緩
|從高峰顯著回落
|加速上升中
|4月5日
星期日
|確診33.71萬
增2.82萬
|確診13.16萬
增0.54萬
|確診12.89萬
增0.43萬
|確診4.84萬
增0.59萬
|確診3856
增360
|4月4日
星期六
|確診30.89萬
增3.33萬
|確診12.62萬
增0.70萬
|確診12.46萬
增0.48萬
|確診4.25萬
增0.38萬
|確診3496
增368
|4月3日
星期五
|確診27.56萬
增3.21萬
|確診11.92萬
增0.71萬
|確診11.98萬
增0.46萬
|確診3.87萬
增0.45萬
|確診3128
增354
|4月2日
星期四
|確診24.35萬
增3.01萬
|確診11.21萬
增0.80萬
|確診11.52萬
增0.46萬
|確診3.42萬
增0.43萬
|確診2774
增278
|4月1日
星期三
|確診21.34萬
增2.52萬
|確診10.41萬
增0.82萬
|確診11.06萬
增0.48萬
|確診2.99萬
增0.44萬
|確診2496
增266
|3月31日
星期二
|確診18.82萬
增2.64萬
|確診9.59萬
增0.79萬
|確診10.58萬
增0.41萬
|確診2.55萬
增0.30萬
|確診2230
增242
|3月30日
星期一
|確診16.18萬
增2.09萬
|確診8.80萬
增0.79萬
|確診10.17萬
增0.40萬
|確診2.25萬
增0.27萬
|確診1988
增94
|紀錄增幅
|4月4日
增3.33萬
|3月25日
增0.96萬
|3月21日
增0.66萬
|4月5日
增0.59萬
|4月4日
增368
|資料來源：Johns Hopkins CSSE、日本JX通訊社
疫情怎樣為之受控？
可以說，要疫情受控，不只要設法新增確診人數不再上升，還要把它壓下來，就像上圖中國、南韓黃色棒頭一樣，形成中間高、兩邊低的鐘形。
目前而言，歐洲疫情重災區西班牙、意大利情況相信處於初步受控段，新增確診數字較高峰時期顯著回落；美國、英國、日本看來還處於爆發階段，暫未能判段何時見頂。
此外，美國等地疫情即使到頂，趨勢也不一定是個高峰，從此回落，反而有可能是片高原，居高不下，情況令人擔憂。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l