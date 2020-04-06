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【全球疫情數據】新增確診急回落 各國見頂未懶人包

環球社會熱點 15:07 2020/04/06

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【新冠肺炎全球疫情數據】懶人包：各國疫情趨勢見頂沒有

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）全球大流行，數據顯示全球疫情略見曙光，但是否見頂仍需觀望。全球疫情確診人數逼近130萬，美國佔近34萬，比例達四分一。但歐洲疫情重災區西班牙、意大利近日新增確診明顯回落，反映全國封城開始見效。美國周日（5日）新增確診人數亦回到3萬以下，只是見頂言之尚早。華府預期，美國疫情高峰期會在本周到來；美國疫情重災區紐約州州長亦稱，疫情高潮可能是高原，而不是高峰。

紐約疫情見頂2徵兆 惟非過海神仙

【美國疫情分佈】確診33萬 增幅回落見曙光

新冠肺炎全球疫情增長趨勢圖。綠色線圖為累計確診人數，黃色棒圖為每日新增確診人數

全球疫情最近7天趨勢
日期 累計確診人數 新增確診人數
4月5日
星期日		 127.22萬 7.47萬
（4天首度回落）
4月4日
星期六		 119.75萬 10.15萬
4月3日
星期五		 109.60萬 8.28萬
4月2日
星期四		 101.32萬 8.06萬
4月1日
星期三		 93.26萬 7.51萬
3月31日
星期二		 85.75萬 7.51萬
3月30日
星期一		 78.24萬 6.22萬
資料來源：Johns Hopkins CSSE

美國本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

Bill Gates：美國死亡或遠低預期 應全國封城

新冠肺炎主要國家疫情趨勢圖。綠色線圖為累計確診人數，黃色棒圖為每日新增確診人數

「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約

英國首相約翰遜入院 隔離十日未退燒

主要國家疫情最近7天趨勢
  美國 西班牙 意大利 英國 日本
  4天首放緩 從高峰顯著回落 加速上升中
4月5日
星期日		 確診33.71萬
增2.82萬		 確診13.16萬
增0.54萬		 確診12.89萬
增0.43萬		 確診4.84萬
增0.59萬		 確診3856
增360
4月4日
星期六		 確診30.89萬
增3.33萬		 確診12.62萬
增0.70萬		 確診12.46萬
增0.48萬		 確診4.25萬
增0.38萬		 確診3496
增368
4月3日
星期五		 確診27.56萬
增3.21萬		 確診11.92萬
增0.71萬		 確診11.98萬
增0.46萬		 確診3.87萬
增0.45萬		 確診3128
增354
4月2日
星期四		 確診24.35萬
增3.01萬		 確診11.21萬
增0.80萬		 確診11.52萬
增0.46萬		 確診3.42萬
增0.43萬		 確診2774
增278
4月1日
星期三		 確診21.34萬
增2.52萬		 確診10.41萬
增0.82萬		 確診11.06萬
增0.48萬		 確診2.99萬
增0.44萬		 確診2496
增266
3月31日
星期二		 確診18.82萬
增2.64萬		 確診9.59萬
增0.79萬		 確診10.58萬
增0.41萬		 確診2.55萬
增0.30萬		 確診2230
增242
3月30日
星期一		 確診16.18萬
增2.09萬		 確診8.80萬
增0.79萬		 確診10.17萬
增0.40萬		 確診2.25萬
增0.27萬		 確診1988
增94
 
紀錄增幅 4月4日
增3.33萬		 3月25日
增0.96萬		 3月21日
增0.66萬		 4月5日
增0.59萬		 4月4日
增368
資料來源：Johns Hopkins CSSE、日本JX通訊社

英女王：英國需受更多苦 新冠肺炎比二戰

日本或頒緊急事態宣言 限民眾外出

疫情怎樣為之受控？

可以說，要疫情受控，不只要設法新增確診人數不再上升，還要把它壓下來，就像上圖中國、南韓黃色棒頭一樣，形成中間高、兩邊低的鐘形。

目前而言，歐洲疫情重災區西班牙、意大利情況相信處於初步受控段，新增確診數字較高峰時期顯著回落；美國、英國、日本看來還處於爆發階段，暫未能判段何時見頂。

此外，美國等地疫情即使到頂，趨勢也不一定是個高峰，從此回落，反而有可能是片高原，居高不下，情況令人擔憂。

紐約動物園老虎確診 全球首例

美軍醫院船恐染疫 收錯紐約確診病人

【歐洲疫情分佈】西班牙死亡人數逼近1.2萬

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