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中昌國際控股權易手　信達提溢價6%全購　擁銅鑼灣及堅道等多個物業

金融經濟 13:01 2020/04/06

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中昌國際獲中國信達（香港）以溢價6%全購。

中昌國際 （00859） 公布，收到由中國信達（香港）聯席財務顧問信達國際及富域資本發出通知，內容有關中國信達（香港）及其一致行動人士已經已經同意收購全部已發行股份，並透過要約人作出強制全面現金要約。

根據日期為2019年5月15日的融資協議，現金0.5425港元。較3月23日收市價0.51港元溢價約6.37%。

原股東融資違約

中昌國際控股原股東三盛宏業於2019年5月15日，從中國信達（香港）處獲得一筆7億港元的貸款融資。三盛宏業進行了一系列保證擔保，其中包括股份按揭、保證協議及第二留置權物業按揭，其中包括8.4億股中昌國際股份。

其後，由於三盛宏業持續發生于融資文件所載的違約時間，包括於融資文件項下的未償還費用到期及應予支付時，未能支付有關費用等，加上中國信達（香港）所確信三盛宏業正面臨巨大經濟困難，所以中國信達（香港）執行了融資協議約定的權利，将抵押的8.4億股中昌國際股份轉至名下。

中昌國際已向聯交所申請午市恢復買賣。

中昌為物業發展公司，分別擁有銅鑼灣渣甸街50號渣甸中心、渣甸街38號地下及閣樓、渣甸街38及40號1樓、渣甸街41號地下連閣樓、渣甸街57號地下，西半山堅道金堅大廈地下1號舖等投資物業。物業租客包括優品360、飲食、美容、保健及醫療行業租客。

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