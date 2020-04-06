一宗屈臣氏租務糾紛 看疫情下業主租戶困局（訂戶專享） 金融經濟 12:56 2020/04/06 分享： 新冠肺炎全球肆虐，全球各國防控措施下，餐廳、商店關閉成全球各國常態，除引發經濟急衰退的重大危機外，企業停業下如何應付員工薪酬及商舖租金亦成全球面對的共同難題。長和（00001）旗下零售集團屈臣氏的歐洲附屬公司，近日捲入一宗租務糾紛，更凸顯疫市下如何應對商舖租金已成棘手問題。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 以股代息平衡股東利益 滙豐應盡力爭取（訂戶專享） 2020/04/03 以股代息平衡股東利益 滙豐應盡力爭取（訂戶專享） 滙豐停派息響警號 單靠高息股養老要三思（訂戶專享） 2020/04/02 滙豐停派息響警號 單靠高息股養老要三思（訂戶專享） 滙豐遭叫停派息揭監管風險 宜再考慮遷冊香港（訂戶專享） 2020/04/01 滙豐遭叫停派息揭監管風險 宜再考慮遷冊香港（訂戶專享） 道指走出史上最短熊市 為何短綫反彈未完?（訂戶專享） 2020/03/27 道指走出史上最短熊市 為何短綫反彈未完?（訂戶專享） 按揭貸款 陳茂波 財政司 長和（00001） 歐洲 荷蘭 屈臣氏 武漢肺炎 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入