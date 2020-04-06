一宗屈臣氏租務糾紛 看疫情下業主租戶困局（訂戶專享）

新冠肺炎全球肆虐，全球各國防控措施下，餐廳、商店關閉成全球各國常態，除引發經濟急衰退的重大危機外，企業停業下如何應付員工薪酬及商舖租金亦成全球面對的共同難題。長和（00001）旗下零售集團屈臣氏的歐洲附屬公司，近日捲入一宗租務糾紛，更凸顯疫市下如何應對商舖租金已成棘手問題。

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