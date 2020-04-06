環球富豪身家大縮水2.6萬億人幣 馬化騰首成中國首富

▲ 騰訊主席馬化騰以2900億元人幣財富成為中國首富

疫情期間金融市場急挫，多名環球富豪財富亦隨之縮水。胡潤研究院最新報告顯示，近兩個月全球百強企業家中有多達86%的人財富減少，5%財富保持不變，只有9%的人財富增加，其中騰訊 （00700） 主席馬化騰身家雖縮水7%，但仍憑2900億元（人民幣，下同）身家，與阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲並列成為中國首富。

胡潤研究院發布《疫情兩個月後全球企業家財富變化特別報告》，研究胡潤全球富豪榜上企業家在截至3月底日止兩個月內的財富變化。報告顯示，近兩月全球總計損失財富2.6萬億元，即13%，蒸發了過去兩年半所創造的財富。

另一方面，有富豪身家逆市上漲，其中恆瑞醫藥（滬：600276）和翰森製藥 （03692） 的孫飄揚、鍾慧娟夫婦財富增2%，至2020億元，躋身中國富豪榜第三位，而呼吸機等醫療設備製造商邁瑞醫療（深：300760）創辦人之一的徐航近兩月亦財富增長26%，達到950億元。Zoom（美：ZM）創辦人袁征近兩月財富更增長了77%，達到565億元。

相關文章：

【騰訊股價】騰訊增持拼多多、控股虎牙 共涉逾3億美元

【阿里巴巴】馬雲再向歐洲捐800部呼吸機、30萬防護服及防護面罩 「One World， One Fight！」

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析