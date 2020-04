▲ 取締世衛首步?英國下議院倡成立G20公共衛生組織

世界衛生組織(WHO,簡稱WHO)多次被批評,處理新冠肺炎疫情不當,導致全球大流行。英國下議院外交委員會報告建議,成立「二十國集團公共衛生組織」(G20 for Public Health)。報告認為,疫情爆發國應在收集數據和共享研究成果方面,發揮領導作用,並指中國疫情資訊不透明。

外交委員會主席、保守黨議員圖根達特(Tom Tugendhat)維持一貫嚴厲批評中國的作風,指北京在病毒爆發早期淡化疫情,以及其後「虛假宣傳」(disinformation campaign)阻礙國際抗疫。

圖根達特指,中國「容許虛假訊息像病毒一樣,迅速地傳播」(allowed disinformation to spread as quickly as the virus)。他以「李文亮之死」為例,斥中方「操縱有關該病毒的重要信息,保護政權形象」(manipulated vital information about the virus in order to protect the regime’s image),並形容李文亮病逝為悲劇。

中國湖北省政府上周(4月2日)將李文亮等14名在防疫前線犧牲的人員,評定為烈士;在清明節(4月4日)全國下半旗致哀,悼念疫情中的死者。官方稱,李文亮不顧個人被感染的風險,仍然堅守一線崗位,雖然不幸染疫,但康復後再投入抗疫,「表現出醫者仁心、不懼危險、救死扶傷的優秀品質」。

報告指出,中方故意誤導世衛及其他國家的科學家,促請其與盟國密切合作。報告建議,在可行情況下,建立統一陣線,確保重要的國際研究工作不會受政治宣傳和不實數據的影響。

為了防止此類危機再次發生,報告呼籲成立「二十國集團公共衛生組織」,即使沒有統一的政治領導,也能促進全球研究員合作。報告寫道:

「很明顯,包括世衛在內的現有區域和多邊組織,仍未展現對抗全球流行病所需的國際合作......儘管各國政府專注解決當前危機,但若重蹈覆轍,將是災難性的錯誤。」

報告亦指責俄羅斯和伊朗,拒絕披露國內抗疫經驗,呼籲英國政府「面對和反駁」大國的不實之舉。

