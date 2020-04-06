▲ 取締世衛首步？英國下議院倡成立G20公共衛生組織

世界衛生組織（WHO，簡稱WHO）多次被批評，處理新冠肺炎疫情不當，導致全球大流行。英國下議院外交委員會報告建議，成立「二十國集團公共衛生組織」（G20 for Public Health）。報告認為，疫情爆發國應在收集數據和共享研究成果方面，發揮領導作用，並指中國疫情資訊不透明。

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外交委員會主席、保守黨議員圖根達特（Tom Tugendhat）維持一貫嚴厲批評中國的作風，指北京在病毒爆發早期淡化疫情，以及其後「虛假宣傳」（disinformation campaign）阻礙國際抗疫。

圖根達特指，中國「容許虛假訊息像病毒一樣，迅速地傳播」（allowed disinformation to spread as quickly as the virus）。他以「李文亮之死」為例，斥中方「操縱有關該病毒的重要信息，保護政權形象」（manipulated vital information about the virus in order to protect the regime’s image），並形容李文亮病逝為悲劇。

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中國湖北省政府上周（4月2日）將李文亮等14名在防疫前線犧牲的人員，評定為烈士；在清明節（4月4日）全國下半旗致哀，悼念疫情中的死者。官方稱，李文亮不顧個人被感染的風險，仍然堅守一線崗位，雖然不幸染疫，但康復後再投入抗疫，「表現出醫者仁心、不懼危險、救死扶傷的優秀品質」。

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報告指出，中方故意誤導世衛及其他國家的科學家，促請其與盟國密切合作。報告建議，在可行情況下，建立統一陣線，確保重要的國際研究工作不會受政治宣傳和不實數據的影響。

為了防止此類危機再次發生，報告呼籲成立「二十國集團公共衛生組織」，即使沒有統一的政治領導，也能促進全球研究員合作。報告寫道：

「很明顯，包括世衛在內的現有區域和多邊組織，仍未展現對抗全球流行病所需的國際合作......儘管各國政府專注解決當前危機，但若重蹈覆轍，將是災難性的錯誤。」

報告亦指責俄羅斯和伊朗，拒絕披露國內抗疫經驗，呼籲英國政府「面對和反駁」大國的不實之舉。

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