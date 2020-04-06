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【疫市營商】2005年小說成「預言書」重新出版　封城情節一一應驗

商業 13:14 2020/04/06

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一本早於2005年完成的驚悚小說「Lockdown」最近被視為「預言書」，正因內容同樣講述各大都市因疫症封鎖。（Amazon UK截圖）

新冠肺炎疫情持續，不少國家政府均限制市民外出，甚至封鎖出入境。一本早於2005年完成的驚悚小說「Lockdown」最近被視為「預言書」，正因內容同樣講述各大都市因疫症封鎖，小說情節於現時一一應驗。

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驚悚小說「Lockdown」由蘇格蘭作家Peter May在2005年撰寫，講述禽流感大爆發，各大都市封鎖。該小說的場景設定在倫敦，描繪許多封城後的人性現實面，像是一個零感染地區如何抗拒外人進入，以及人們在疫情爆發後，被逼暫停握手等社交禮儀，正如全世界目前正面對的保持社交距離措施。

這本小說曾被出版商以「太不實際、太不合理」為由，拒絕出版。（Amazon UK截圖）

出版社曾因「太不實際」拒絕出版
不過，當時Peter May這本小說被出版商以「太不實際、太不合理」為由，拒絕為他出版。直到近期新冠肺炎疫情爆發，有讀者建議他寫一本有關新型冠狀病毒的小說，他才想起「Lockdown」這本小說。

Peter May在媒體訪問時表示，當時做了許多研究，冀可寫實地描述封城後的反烏托邦場景，亦參考了英國與美國政府自2002年起公布的傳染病對策。他指可惜當時沒有人能夠明白，「但現在大家都能感同身受了。」

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該小說目前僅在英國亞馬遜（Amazon UK）以Kindle電子書的形式出售，並預計於本月30日發行實體小說與有聲書。不過，這本小說或許也會因為太過寫實，而讓部分讀者卻步。出版商表示，他們在Instagram發布調查，結果60%讀者表示想看這本書，40%不想看。

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責任編輯：葉泳珊

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