【航空告急】中銀航空租賃：首季開門紅　飛機利用率100%、收款率94%

▲ 中銀航空租賃表示，已租出所有預期於2020年交付的飛機。

環球航空界受新冠肺炎重擊，但行內仍有企業免疫，中銀航空租賃 （02588） 形容，2020年首季「取得開門紅」，首季簽署購買共48架飛機的協議，其中38架已按長期租賃的方式租出， 餘下10架尚未租出的A320NEO飛機將於2023年至2024年間交付，已租出所有預期於2020年交付的飛機，並將繼續採取嚴謹的方法開展飛機投資活動。

中銀航空租賃股價最新報45.15元，跌逾3.5%。

疫情下，國泰航空 （00293） 早前公布，與中銀航空租賃建立飛機銷售及售後租回協議，出售6架波音777-300ER飛機，總代為7.038億美元（約55億港元），並會向中銀航空租賃售後租回相關飛機。國泰稱，交易乃財務安排，讓國泰將其飛機資產變現，交易所得款項將用作一般營運資金。

國泰航空向中銀飛機租賃出售6架飛機 套現55億元

截至3月底，中銀航空租賃飛機組合共有567架飛機，其中包括323架自有飛機、40架代管飛機及204 架已訂購飛機，機隊規模為公司史上最大。自有機隊平均機齡為3.4年，而平均剩餘租期則長達8.5年。

季內，公司實現了100%的飛機利用率和94%的收款率。

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