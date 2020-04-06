【新冠肺炎】FBI發警告　遙距工作及教學工具成黑客新目標

▲ FBI日前警告，用作遙距工作或教學的工具，將成為黑客攻擊的新目標。

隨著新型冠狀病毒肺炎在全球爆發，各國政府都鼓勵市民避免外出，留在家中工作及上課。視像會議、遙距工作及教學工具等程式，就成為疫情下的好幫手。但FBI日前警告，黑客正不斷利用新冠肺炎作詐騙及攻擊，用作遙距工作或教學的工具，將成為黑客攻擊的新目標。

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美國聯邦調查局（FBI）旗下的犯罪投訴中心（Internet Crime Complaint Center，IC3）近日對外界發出警告，指黑客正利用新冠肺炎進行網路攻擊。在今年3月，IC3已收到超過1200宗與新冠肺炎有關的投訴，包括黑客發動釣魚攻擊、建立虛假肺炎資訊網站誘導用家下載惡意程式、對政府機關發動DDoS攻擊等。

而目前新冠肺炎大流行，令愈來愈多企業透過網路，進行通訊及分享資訊。根據FBI評估，黑客有機會因遙距工作及教學工具興起，而轉攻擊目標。黑客可利用這些軟件漏洞，存取企業的資訊，包括共享檔案資料、竊取會議通話內容及執行其它的惡意行為等。黑客亦可入侵通訊設備、亂入視像會議、及利用遙距桌面程式入侵系統，植入惡意程式。

FBI提醒，視像會議及共享平台均為高危軟件。因此呼籲企業及教育機構，都應採取行動來保護重要的資訊，以及所有用家私隱，亦要避免遭竊聽。另外企業亦應小心與新冠肺炎相關的商業電子郵件詐騙，教育機構則要小心黑客入侵其資訊技術系統。

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責任編輯：曾曉汶

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