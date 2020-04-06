【全球大流行】Dinsey公布電影新檔期　MCU《黑寡婦》11月上映

▲ 迪士尼旗下的電影檔期大執位，原定本月底上映的《黑寡婦》延至11月6日上映；而由劉亦菲主演的《花木蘭》將於今年7月24日上映。

鑑於新冠肺炎疫情在全球大規模爆發，早前不少電影公司都宣布，將電影上映延期，包括迪士尼旗下的多部英雄電影。集團日前重新定出MCU第四階段的電影正式上映日期。

Marvel Studios英雄電影檔期大執位，原定本月底上映的《黑寡婦》延至11月6日上映；安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的《永恆族》就順延至明年2月12日上映；《奇異博士2》改期至明年11月5日；《雷神奇俠4》則於2022年2月18日上映、《Marvel隊長2》安排於2022年7月8日上映。而由劉亦菲主演、臨時腰斬的迪士尼電影《花木蘭》將於今年7月24日上映。

【新冠肺炎】《花木蘭》電影難料是否如期上映 迪士尼好夢落空？

除此之外，華特迪士尼公司（Walt Disney Studios）同時宣布，將在旗下影音串流平台Disney+上，獨家首播新電影《Artemis Fowl》，發布日期將稍後宣布。Disney+內容及營銷總裁Ricky Strauss指，在疫情下觀眾無法到戲院，故很高興能在Disney+上首映該部電影，將成為出色的家庭娛樂活動，亦完滿了Disney+夏季電影陣容。

【迪士尼CEO】華特迪士尼行政總裁Bob Iger突然退任 上任15年併購Marvel、星戰

迪士尼上季收入勝預期 Disney+用戶破2800萬關

責任編輯：蘇穎琪