【口罩供應】3間供應商下午2時預售口罩 最平2.5元一個

新冠肺炎確診個案不斷增加，疫情更一度蔓延至全球，香港一度陷入搶購口罩潮。疫情至今接近約3個月，不少企業開始開設口罩生產線，增加口罩供應量。據統計，今日（4月6 日）下午2時開始，將有3間公司於網上出售／預售口罩，分別為PrimeHK、香港口罩科技及Yellowfactory。

PrimeHK $125/盒

每個口罩售價：$2.5

本地口罩生產工廠PrimeHK將Facebook公布，於今日（4月6日）下午2時開放網上登記舉行首輪預購，一盒50個口罩$125，每人限購2盒，預期將推出8萬盒預售，預計5月初發貨。

預售連結

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香港口罩科技 $150/盒

每個口罩售價：$3

香港口罩科技於Facebook公布，「HK-M成人抗菌口罩」將於4月6日下午2時正式推出，購買時間將會開放4小時由下午2時至6時。公司表示，今日只會推出1000盒作網站壓力測試之用，如一切順利後網上便會在4月7日繼續推出。

首輪優惠價為$150/盒（50個裝獨立包裝），首次測試每人會限購2盒。並將在4月尾前按付款的順序出貨。

預售將會捉供兩個方式：網上銷售及門市預售（佐敦道24A-26號地下B鋪）

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港產口罩Yellowfactory下午2時開放網上登記

每個口罩售價：$2.5

港產口罩Yellowfactory於Facebook表示，今日下午2時至周三（8日）下午6時將會開放網上登記，周四（9日）將會正式預售，每盒口罩（60個）售價為150元，預計4月尾出貨，首批共有1萬個名額。

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▲ 今日下午2時，有3間口罩供應商預售／開賣口罩，分別為Prime HK、香港口罩科技、Yellowfactory。