港股趨穩逼近期頂 降準以外有何期待？

港股趨穩，今日受惠內地降準及外圍做好，大市曾升逾300點，直逼上月底的高位。大市初步見位底後，近日反覆上落，倘恒指能突破早前的高位，後市走勢將轉強。

由低位回升 近日波幅縮減

恒指今日早段高見23558點，進一步挑戰3月27日高位的23791點。早前本港疫情湧現第二波的高峰，加上全球疫情肆虐，憂慮經濟受打擊，港股港於3月中低見21139點，其後大市於低位反彈，至今由低位升1成，走勢趨穩。

事實上，由3月25日至今的9個交易日，恒指都在23791點至22756點之間上落，區間約為千點，較近早前每日都現幾百點至千點的大上大落，顯示大市趨穩定。倘恒指能突破23800水平，將有望再上。

黃金比率反彈38.2%目標24200水平

按黃金比率量度，恒指由1月20日高位的29174點，跌至3月中的21139點。港股由低位回升，恒指下一個反彈目標，是低位反彈38.2%，約為24206點水平。倘港股能進一步反彈至50%，即為25154點水平。不過，早前3月中港股急跌時，於24600點至25100點水平留下約500點的下跌裂口，將成港股上升的阻力。

至於港能否在現水平有力再上，則要看能否有消息面支持。利好消息方面，人行定向降準1個百分點，釋放資金4000億人民幣。盡管市場早已預期，今日消息對港股的激刺有限，不過消息反顯內地當局保經濟的意見，利好大市氣氛，摩通更預期將有機會全面降準，今日內銀股亦普遍向好。

降準利大市 北水重臨成動力

北水近日亦是港股的主要動力，3月份港股通錄得北水淨流入近1,400億元，創歷來單月新高。北水持續流入支持港，因清明節假期，港股通由上周四至今日休市。北水缺席港股於上周四及周五的成交額明顯縮減，降至不足千億元。明天起北水重啟，料為港股再添動力。

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另外，美國上周交出差極的就業數據，3月份非農職位減少逾70萬個 差過預期，失業率升至4.4%，惟美股的跌幅仍有限，反顯市場的恐慌情緒已進一步減弱，港股亦未見震盪。

不過，現時環球疫情仍肆虐，尤其是美國，每日新確診數字仍趨升，歐洲的疫情新增數字趨放緩，惟死亡數字仍高。疫情的發展仍影響環球股市，要待數字反顯疫情最壞情況已過，料港股才有進一步轉勢的動力。

責任編輯：錢家鋒