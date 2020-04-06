▲ 【美國疫情】「已看到曙光」特朗普對疫情樂觀

美國疫情嚴峻，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數以每日3萬速度增加，但美國疫情重災區紐約州新增死亡人數及確診人數雙雙回落。美國總統特朗普（Donald Trump）指，疫情之後或漸趨緩，又形容已看到曙光。

紐約州周日（5日）錄得594宗新冠肺炎死亡病例，較前日的新增630宗低，為過去一周內首次出現回落，死亡人數增至4,159人。

特朗普指，紐約州數字回落是個「好的跡象」（good sign），又指已經「看到隧道盡頭的光」（light at the end of the tunnel；意即看到曙光）。

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白宮冠狀病毒工作小組協調員伯克斯（Deborah Birx）亦表示，意大利及西班牙的新增死亡人數及確診人數近日亦有所回落，給予美國對未來的期盼。

伯克斯又指，希望在下周看到美國疫情重災區的狀況趨穩。

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不過，特朗普又警告，美國疫情已接近頂峰，意味會出現更多死亡個案。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）則指，現時仍未知道紐約州是否處於疫情的高峰期，亦不知道即使到了高峰期後，新增確診病例會迅速下降抑或緩慢下降。

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