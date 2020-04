▲ 【美國疫情】「已看到曙光」特朗普對疫情樂觀

美國疫情嚴峻,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診人數以每日3萬速度增加,但美國疫情重災區紐約州新增死亡人數及確診人數雙雙回落。美國總統特朗普(Donald Trump)指,疫情之後或漸趨緩,又形容已看到曙光。

紐約州周日(5日)錄得594宗新冠肺炎死亡病例,較前日的新增630宗低,為過去一周內首次出現回落,死亡人數增至4,159人。

特朗普指,紐約州數字回落是個「好的跡象」(good sign),又指已經「看到隧道盡頭的光」(light at the end of the tunnel;意即看到曙光)。

白宮冠狀病毒工作小組協調員伯克斯(Deborah Birx)亦表示,意大利及西班牙的新增死亡人數及確診人數近日亦有所回落,給予美國對未來的期盼。

伯克斯又指,希望在下周看到美國疫情重災區的狀況趨穩。

不過,特朗普又警告,美國疫情已接近頂峰,意味會出現更多死亡個案。

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)則指,現時仍未知道紐約州是否處於疫情的高峰期,亦不知道即使到了高峰期後,新增確診病例會迅速下降抑或緩慢下降。

