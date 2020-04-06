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【英國疫情】網絡謠傳5G設備傳播病毒 英國電訊設施疑被人為縱火

金融經濟 12:21 2020/04/06

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英國謠傳5G網絡將加劇新型冠狀病毒擴散，疑似有人在利物浦、伯明翰等地的電信塔縱火，英官員斥傳言為謠言。

外媒報道，英國利物浦（Liverpool）、伯明翰（Birmingham）等多地的電信信號塔疑似被人為縱火，或與網上流傳的5G網絡可以傳播新冠肺炎病毒傳言有關，警方表示正調查事件。英國內閣辦公室部長Michael Gove斥相關傳言荒謬且危險。

有網絡傳言指5G網絡將加劇新型冠狀病毒的散播，5G網絡無線電波也會削弱身體免疫力，令人更容易受到感染。

英國謠傳5G網絡將加劇新型冠狀病毒擴散，疑似有人在利物浦、伯明翰等地的電信塔縱火，英官員斥傳言為謠言。

英國數位化、文化、媒體和體育部（DCMS）在社交平台表示，並沒有證據表明5G與新冠肺炎有關。英國國民保健服務（NHS）醫療總監Stephen Powis則稱，5G基建設施對於居家防疫的大眾以及應對疫情的醫療體系至關重要，對電訊設備被破壞感到憤怒。

另外，早前有報道指，英國擬不滿中國隱瞞疫情，將華為排除在英國5G建設之外，但相關修正案已被英國下議院否決，華為被允許有限參與英國5G建設。

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