因暫停派息而連跌7日的滙豐(00005)今早反彈。中午收報38.75元升2.2%。與此同時,摩根大通發表報告看淡該股,削減其2020-2022年每股盈利預測47%、16%和9%,加上股本回報率(ROE)受壓,把滙豐至年底目標價由60元,大削30%至42元,評級維持「中性」。

該行指出,滙豐管理層推動策略雖然長遠正確,但多個負面因素同時存在,包括收入增長承壓,美國息率前景、宏觀經濟存不明朗等,不預期滙豐於今年取得11%的有形股本回報率。

該行假設,滙豐三大業務地區英國、香港及中國內地經濟今年按年各跌3.7%、跌1.8%及升1.1%。淨利息收入下降之下大幅下調其每股盈利預測。

摩通又認為,滙豐市賬率雖只有0.6倍,然而疫情令該股缺乏推動盈利的動力,該行認為現在「撈底」似乎過早(it is too early to bottom-fish)。