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【新股IPO】新股快訊：康方生物料4月內招股 亞洲速運超額認購81倍

金融經濟 16:37 2020/04/06

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亞洲速運孖展超購66倍 MOG超購24倍

香港空運貨物地勤服務提供商亞洲速運 （新上市編號：08620） 於4月9日截止招股，綜合7間券商數據，暫錄得5.7億元孖展認額，超購81.1倍，當中4億孖展認購來自輝立證券、8000萬元來自信誠證券、7400萬來自耀才證券。

馬來西亞光學產品零售商MOG Holdings （新上市編號：01942） 於今日截止招股，暫錄4.56億元孖展額，超購29.4倍，其中4.3億孖展認購來自輝立證券。

香港建築保護解決方案供應商新威工程  （新上市編號：08616） 於4月7日截止招股，暫錄得2843萬元孖展額，超購逾3倍。

康方生物通過上市聆訊　集資最多約23億

新冠肺炎疫情拖累資本市場氣氛，但無礙生物科技新股闖關。聯交所資料顯示，中國臨床階段生物製藥公司康方生物科技已經通過上市聆訊。據外電報道指，公司最快於4月內招股，計劃集資約2億至3億美元（即15.6億至23.4億港元）。摩根大通和摩根士丹利為康方生物科技聯席保薦人。

據初步招股書顯示，集團去年全年虧損擴大至3.46億元（人民幣，下同），2018年同期虧損為1.54億元。收入則按年增至7088萬元，2018年同期收入錄283萬元。

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