英國民眾誤信5G謠言　YouTube下令禁止不實內容傳播

▲ 新冠肺炎全球爆發，網絡不時傳出各種謠言。近日，英國有人傳出新冠病毒可藉5G設施傳播的謠言，引致民眾到5G信號發射站縱火毀壞。為免公眾受謠言誤導，YouTube宣布收緊政策，禁止傳播5G及新冠肺炎相關的影片內容。

新冠肺炎全球爆發，網絡不時傳出各種謠言。近日，英國有人傳出新冠病毒可藉5G設施傳播的謠言，引致民眾到5G信號發射站縱火毀壞。為免公眾受謠言誤導，YouTube宣布收緊政策，禁止傳播5G及新冠肺炎相關的影片內容。

據外媒報道，最近有英國網民於社交平台傳言，指5G網絡新冠肺炎疫情傳播有關。上個月，YouTube就已經出現5G相關的謠言， 有人指，5G 網絡會導致疫情加劇傳播，而非洲沒有大規模爆發疫情，是因為當地沒有 5G網絡。

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為防止平台出現更多誤導性內容，YouTube宣布，將會減少有關5G與疫情相關的影片，並會刪除違反內容政策的影片。YouTube發言人表示：平台有明確政策，禁止影片散播未經醫學證明可預防新冠肺炎的方法。YouTube現時已減少向用戶推薦關於5G和新冠肺炎的影片，避免誤導觀眾。

早前，英國數碼、文化、媒體和體育部就在Twitter上發文，澄清5G與疫情相關的不實消息是毫無根據，目前並沒有任何可信的證據表明，5G與疫情傳播之間存有關聯。

責任編輯：李寶如

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