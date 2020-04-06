【英國疫情】約翰遜入院 隔離十日未退燒

新冠肺炎蔓延成全球大流行，全球確診人數突破125萬，電影明星、皇室成員，乃至一國之首，都難逃一劫。首位確診的國家領袖英國首相約翰遜，在自我隔離10天後仍未退燒，於英國時間昨晚（5日）宣布入院。

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路透社報道，唐寧街首相府表示，首相約翰遜按醫生建議入院檢查，期間將繼續處理國家事務。唐寧街首相府強調，首相入院檢查只是預防性質做法，並非緊急入院；政府於周一（6日）就疫情召開的緊急會議將由英國外相藍韜文（Dominic Raab）主持。

約翰遜入院的消息在英女皇發表電視講話後一小時公佈。白金漢宮指，英女皇已得悉消息，不作評論。受消息影響，英鎊輕微下跌 0.4%，兌美元匯率跌至$1.2215，修整損失後回升至$1.2230，下跌0.3%。

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55歲的約翰遜被外界評為「佛系」抗疫，三月初更稱曾與確診患者握手，3月下旬又率領大眾拍手行動，支持醫護；3月27日宣布檢測呈陽性，是全球首位確診的國家領袖。

路透社引述專家指，跟約翰遜的年紀相若的患者，若在確診後10日仍有病徵，醫院會檢測其含氧量、肺、肝、心臟功能等。

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截至香港時間今日（6日）上午11時，英國單日新增確診48人、229人康復、4,934人不治、累計確診人數達48,436人。

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