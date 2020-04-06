央行救市措施成效存疑？

新型冠狀病毒於歐美地區大規模爆發，對全球經濟各方面持續造成影響，各大央行紛紛推出救市措施，惟實際成效及可為市場提供的支持存疑。新型冠狀病毒疫情的全面影響暫時仍難以估計，市場短期前景欠明朗，而各地政府推出更有力的財政政策增強了投資者對目前的經濟走出困境的信心，唯市場波動仍將高企。

疫情全面影響尚未浮現

去年貿易緊張局勢加劇令全球供應鏈受壓，而新型冠狀病毒全球爆發令經濟活動停滯不前，衝擊全球經濟。疫情不單令供應鏈中斷，繼而令大眾面臨商品短缺。同時，大眾對疫情蔓延的憂慮以及隨之而來的停工使消費者開支受壓。市場本身已脆弱，不少已發展國家尤其是歐洲的增長剛從去年的沉寂開始回穩，但現時市場前景惡化。

疫情對依賴消費者的行業如零售和消費品的預期營收產生影響。以旅遊業主導的經濟尤其是在亞洲亦受到打擊。全球經濟增長固然受到衝擊，惟疫情的全面影響應於未來數月一一浮現。

各大央行聯手竭力救市

各大央行包括聯儲局加大救市力度，以防止經濟因疫情加劇而雪上加霜。雖貨幣政策的空間有限，但七國集團（G7）承諾合作並採取一致行動，以提供充足流動性予市場，確保全球經濟穩定。隨著聯儲局減息，加拿大、澳洲和馬來西亞等國家亦紛紛減息。除聯儲局以外，最受疫情影響的已發展市場央行本身已處於低利率或負利率水平，資產負債表規模亦已有所擴大，因此這些地區貨幣政策方面可動用的工具有限，抗衡疫情對經濟影響的效用亦存疑，財政政策可為救市措施提供支持。

拜登眾望所歸出線？

隨著被視為溫和民主派的前副總統拜登在民主黨總統初選勝算大增，有望出線挑戰特朗普，市場對此反應良好。數位候選人在「超級星期二」前退選，並承諾支持拜登，顯示溫和民主派集結勢力。目前，拜登的強勁表現平復了投資者對桑德斯勝出的憂慮，因為桑德斯被普遍認為對市場較不友好。值得注意的是，桑德斯主張的全民醫保制度對醫療保險公司構成威脅，而拜登選情明朗令醫療保險股造好。鑑於前紐約市長彭博亦退選，拜登在七月獲得提名的勝算大增。市場可能會更關注疫情為美國經濟帶來的潛在威脅及拖累特朗普連任的可能性。

環顧新興市場，區內主要市場供應鏈及貿易仍受疫情所困，然而中國遏止疫情的工作漸見成效，加上當局早前推出的刺激措施，或成區內利好因素。全球各大央行的寬鬆政策或可為新興市場提供所需的穩定性，繼續受惠於具吸引力的估值和匯率。