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【日本疫情】安倍明針對7地頒緊急狀態 惟強調不會封城

環球社會熱點 17:15 2020/04/06

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【日本疫情】安倍料針對7地頒緊急狀態 維持一個月

日本疫情持續，日本確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）人數已破3,000。日媒報道指，日本首相安倍晉三表示，已為發表「緊急事態宣言」（即緊急狀態）做好準備，料會在明日（7日）公布、周三（8日）生效。此緊急狀態會針對日本7個都府縣，包括東京。緊急狀態會維持約1個月，至5月6日。安倍強調，不會如其他國家一樣實施「封城」。

日本國會上月已通過《新型流感等對策特別措施法》修正案，代表首相可因應疫情宣佈國家進入緊急狀態。

日本政府緊急狀態有何權力？何以惹爭議

紐約見頂2徵兆 惟非過海神仙

共同社報道指，安倍在自民黨高層會議上表示，已為明日發表「緊急事態宣言」做好準備，此緊急狀態會針對東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡。

報道又指，安倍認為，疫情已在全國急速蔓延，已進入令民眾生活及經濟造成嚴重損失的階段。

日媒指，「緊急事態宣言」下，政府可要求民眾避免不必要的非緊急外出，民眾只有在採購或提供包括醫療、公共運輸等基本服務的情況下，才可外出。

英女王稱或需承受更多苦難 二戰比新冠肺炎

美軍醫院船恐染疫 收錯紐約確診病人

另外，政府亦可限制容許大批民眾聚集的場所的使用，包括學校、社會福利設施、戲院、音樂會場、體育館等，可甚至要求這些場所暫時關門。

政府亦可以要求企業協助運送緊急物資，並徵用私人土地改裝成醫院以及徵用企業的食物或醫療物資等。

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