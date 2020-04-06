【日本疫情】安倍明針對7地頒緊急狀態 惟強調不會封城

上一篇文章
【日本緊急狀態】頒令需2條件 醫護界一再催促終成事
日本疫情持續，日本確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）人數已破3,000。日媒報道指，日本首相安倍晉三表示，已為發表「緊急事態宣言」（即緊急狀態）做好準備，料會在明日（7日）公布、周三（8日）生效。此緊急狀態會針對日本7個都府縣，包括東京。緊急狀態會維持約1個月，至5月6日。安倍強調，不會如其他國家一樣實施「封城」。
日本國會上月已通過《新型流感等對策特別措施法》修正案，代表首相可因應疫情宣佈國家進入緊急狀態。
共同社報道指，安倍在自民黨高層會議上表示，已為明日發表「緊急事態宣言」做好準備，此緊急狀態會針對東京、神奈川、埼玉、千葉、大阪、兵庫及福岡。
報道又指，安倍認為，疫情已在全國急速蔓延，已進入令民眾生活及經濟造成嚴重損失的階段。
日媒指，「緊急事態宣言」下，政府可要求民眾避免不必要的非緊急外出，民眾只有在採購或提供包括醫療、公共運輸等基本服務的情況下，才可外出。
另外，政府亦可限制容許大批民眾聚集的場所的使用，包括學校、社會福利設施、戲院、音樂會場、體育館等，可甚至要求這些場所暫時關門。
政府亦可以要求企業協助運送緊急物資，並徵用私人土地改裝成醫院以及徵用企業的食物或醫療物資等。
免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ
立即訂閱專享無間斷美股分析： http://bit.ly/2ZN5x1l