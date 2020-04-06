【美國疫情】紐約動物園老虎確診 全球首例

▲ 紐約一家動物園有老虎確診感染新冠肺炎，成為全球首宗老虎確診個案。

美國的新冠肺炎疫情嚴峻，紐約成為疫情重災區，疫情甚至蔓延至動物園。紐約一家動物園有老虎確診感染新冠肺炎，成為全球首宗老虎確診個案。

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美國周日（5日）證實，紐約市布朗克斯動物園一隻4歲的雌性馬來亞虎Nadia，接受新冠肺炎病毒檢測後呈陽性反應。園方表示，Nadia是遭一名無症狀的工作人員感染，目前園方已採取適當預防措施以照顧動物。

據悉，除了Nadia確診以外，另外3隻老虎和3隻非洲獅都有出現乾咳的症狀，而且食慾下降。但園方指在獸醫悉心照顧下，動物的病情良好，仍能與飼養員互動。

紐約市的動物園和水族館由3月16日開始，已對公眾關閉。布朗克斯動物園最早於3月27日，首次有動物出現新冠肺炎相關症狀。

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有醫學專家指，全球疫情爆發是由人傳人方式傳播。而美國農業部官員亦指出，目前並無證據表明動物可直接將病毒傳播給人，或成為美國疫情的來源。

美國農業部周日表示，不建議對動物或動物園員工進行常規新冠病毒檢測，指出少數動物已通過農業部國家獸醫服務實驗室的檢測，Nadia以外的所有動物測試結果均呈陰性。

目前亦有寵物與確診人士接觸後感染新冠肺炎的病例，香港1名女馬主確診新冠肺炎後，她飼養的寵物狗其後亦感染新冠肺炎，成為全球首宗狗隻確診新冠肺炎的個案。

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▲ 確診老虎Nadia