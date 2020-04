【美國疫情】紐約見頂2徵兆 惟非過海神仙

美國疫情持續惡化,新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)確診人數增至超過33萬,但美國疫情重災區紐約州傳來一絲希望。紐約州疫情出現2見頂徵兆,新增死亡人數和入院人數雙雙回落。不過紐約州州長科莫警告,疫情見頂可能只是代表高峰期開始,而高峰期或會是片高原,如何下來才是問題。

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約疫情出現2見頂徵兆 惟州長警告最壞不一定已經過去

本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

紐約轟華府「無人理」謝中國供呼吸機

紐約州周日(5日)錄得594宗新冠肺炎死亡病例,紐約州疫情死亡人數增至4,159人。數字仍然令人咋舌,但情況比周六(4日)破紀錄新增630人死亡有所好轉。

與此同時,紐約州周日新增確診入院人數比前一天幾乎減半,至574人。紐約州周六及周五分別有多達1,095、1,427人因新冠肺炎入院,為醫療系統帶來極大壓力。

「去打仗」特朗普調1000美軍進駐紐約

【美國疫情分佈】確診日增3萬 死亡衝1萬

紐約州州長科莫(Andrew Cuomo)在每日例行記者會上表示,紐約州疫情可能已到達高潮。

但科莫警告,儘管疫情接下來趨勢可能不再飛速增長,但數字不排除會居高不下,趨勢還需觀察數日才會比較清楚:

「疫情高潮可能是片高原,我們現在或者就在高原之上。」

(The apex could be a plateau and we could be on that plateau now.)

美軍醫院船恐染疫 收錯紐約確診病人

特朗普或親自試藥 讚抗瘧疾藥為天堂禮物

科莫指出,新型冠狀病毒非常惡毒,是高效的殺手。

紐約疫情危急,美國總統特朗普日前宣佈,調動美軍1,000醫療兵開往紐約市,支援抗疫。科莫在記招上交待,這批美軍會進駐紐約市內公共醫院,協助治療病人。

美軍「安慰號」醫院船上周已在紐約港泊岸,接收非新冠肺炎病人,以減輕市內醫院壓力。惟安慰號船上縱有1,000床位,至周末只接受了24名病人,進展緩慢。

英女王:英國或承受更多苦難 新冠肺炎比二戰

意大利鞋王Sergio Rossi確診病逝 時尚界首例

【環球市場日程】疫情打散美股 3月通脹料變通縮

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態」:http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析:http://bit.ly/2ZN5x1l