【美國疫情】紐約死亡入院雙回落 見頂與否未可知

▲ 【新冠肺炎美國疫情】紐約疫情出現2見頂徵兆 惟州長警告最壞不一定已經過去

美國疫情持續惡化，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）確診人數增至超過33萬，但美國疫情重災區紐約州傳來一絲希望。紐約州疫情出現2見頂徵兆，新增死亡人數和入院人數雙雙回落。不過紐約州州長科莫警告，疫情見頂可能只是代表高峰期開始，而高峰期或會是片高原，如何下來才是問題。

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紐約州周日（5日）錄得594宗新冠肺炎死亡病例，紐約州疫情死亡人數增至4,159人。數字仍然令人咋舌，但情況比周六（4日）破紀錄新增630人死亡有所好轉。

與此同時，紐約州周日新增確診入院人數比前一天幾乎減半，至574人。紐約州周六及周五分別有多達1,095、1,427人因新冠肺炎入院，為醫療系統帶來極大壓力。

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不過，紐約疫情見頂與否，仍然存在兩大未知之數，現時形勢仍未樂觀。

首先是疫情何時見頂。紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）周末表示，疫情可能在4至8日內見頂。他現在指，紐約疫情已非常接近高潮。

其次，或者更重要的是，疫情見頂會維持多久。儘管疫情接下來趨勢可能不再飛速增長，但數字不排除會居高不下。科莫周日在例行記者會上警告：

「疫情高潮可能是片高原，我們現在或者就在高原之上。」

（The apex could be a plateau and we could be on that plateau now.）

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科莫指出，新型冠狀病毒非常惡毒，是高效的殺手。

紐約疫情危急，美國總統特朗普日前宣佈，調動美軍1,000醫療兵開往紐約市，支援抗疫。科莫在記招上交待，這批美軍會進駐紐約市內公共醫院，協助治療病人。

美軍「安慰號」醫院船上周已在紐約港泊岸，接收非新冠肺炎病人，以減輕市內醫院壓力。惟安慰號船上縱有1,000床位，至周末只接受了24名病人，進展緩慢。

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