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【長和股價】屈臣氏旗下品牌傳以「不可抗力」拒交租　集團：財務穩健（第二版）

金融經濟 14:44 2020/04/06

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外媒報道，長和屈臣氏旗下品牌ICI Paris XL在荷蘭155間分店拒交4月租金，有荷蘭業主入稟控股屈臣氏追討約9000歐元租金。

外媒報道，長和 （00001） 旗下化妝品零售店ICI Paris XL在荷蘭的155間分店拒絕繳交4月租金，惹多德雷赫特（Dordrecht）一個購物商場業主興起訴訟，要求屈臣氏歐洲業務破產，該名業主總共追討的欠款為9474.72歐元（約7.95萬港元）。

ICI Paris的董事總經理Lina Alblas-van den Burg表示，在荷蘭法律下該名業主的要求不可能成功，但明白他的心情，會盡快安排雙方見面達成共識。

屈臣氏：個別政府要求暫時關店

屈臣氏回應本報查詢時稱，無論對零售商還是業主來說，現時都是十分艱難的時刻，強調屈臣氏集團的財務狀況一向相當穩健。

屈臣氏續指，按照相關政府的指引，某些市場的店舖需要暫時關閉，旗下業務單位正主動與當地的業主緊密溝通。全球正面臨艱難的時刻，深信主動跟業主維持緊密的溝通，能有助達到得雙方互利的結果。

ICI Paris：不可抗力

屈臣氏在歐洲共有8000間分店，ICI Paris作為旗下子品牌，歐洲店鋪數目近300間。新冠肺炎疫情在歐洲持續擴散，不少品牌店鋪無法正常營業，有指ICI Paris單方面去信業主，表示自4月1日起將不會交租，因需配合政府防疫，未能開門營業，屬「不可抗力條件」，有權不再履行租約。

長和今日高開1.4%，午後升幅再擴大，最新漲逾6%，成交3.3億元。

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