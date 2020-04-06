【滙豐不派息】任志剛暗示撐滙豐遷冊香港　「不向投資者派息怎會正確」

▲ 任志剛批評，英國監管做法不當，暗示撐滙豐遷冊香港。

滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 受英國監管機構壓力取消派息，引起香港政商界注意，行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受本地傳媒訪問時也開腔談及滙豐。任志剛稱，投資者將錢交予企業，獲得回報是理所當然，企業「不派息，怎會正確」。任志剛又指，海外註冊的銀行，卻由香港子企「養起」，總部應遷冊回香港。

任志剛接受《香港01》訪問稱，自己持有盈富基金 （02800） ，算是滙豐的間接股東，但不再負責金融監管，只以個人身份觀點評論，稱「滙豐股價這麼多，我作為投資者當然有意見，但不是以狹窄的投資角度。」

【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記 「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）

【滙豐不派息】梁振英：大家不要信滙豐會遷冊回港

對英國做法不解 讚金管局出手正確

任志剛對英國主動出手限制銀行派息感不解，認為監管機構有很多方法鼓勵銀行在經濟困難時期放貸，包括調控資本充足、流動資金、槓桿等，英國卻未有採用。

任志剛又趁機讚許金管局現任總裁余偉文，「你看看香港就知，逆周期資本緩衝（CCyB），余偉文說剛剛減了，這是對的」。他也指出，美國也有出手放寬大型銀行補充性槓桿規定，鼓勵銀行繼續借貸，在經濟差時不會令銀行拒放貸。

【美國減息】金管局：如經濟壓力持續 CCyB最低可降至零

任志剛反問香港子企是否可不派息母企

任志剛稱，若然英國監管當局措施反映其看淡英國經濟差到「傳統手段都不夠」，反問：

兩間母公司是否向它們的子公司，作出不合理的要求？若然是，香港兩間子公司應該有何應對，又或者香港金管局應有何應對，可否引用英國做法，香港子公司都不派息畀母公司，當然是為保障香港利益，又是否可行？

他認為，若子公司是母公司賺錢旗艦，總部是否應搬回香港，「我都覺得應該搬呀」。

相關文章：

【滙豐不派息】Webb：以股代息不可行 與滙豐對簿公堂難勝訴

【滙豐不派息】滙豐小股東組聯盟維權 拆解代表順裕資管背景

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析