【美國疫情】本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

▲ 【新冠肺炎美國疫情】本周「如911恐襲、偷襲珍珠港」華府警告高峰期殺到

新型冠狀病毒肺炎(新冠肺炎)美國疫情失控。美國確診人數以每日3萬速度增加,累計逾33萬。美國疫情死亡人數亦逼近1萬關口。華府預料,美國疫情高峰期本周正式殺到,美國國家衛生總監警告,美國本周會有如珍珠港受襲、911恐襲般死傷枕藉,美國人要做好心理準備。

華府首席公共衛生官員、美國國家衛生總監(Surgeon General of the United States)亞當斯(Jerome Adams)周日(5日)接受Fox News訪問,警告本周復活節之前一周,會是美國疫情高峰期之始。

亞當斯坦言,本周會是「多數美國人一生中最艱難、最悲傷的一周」(the hardest and saddest week of most Americans' lives):

「這會是我們的珍珠港,以及911時刻,但相比這兩件事件,今次的影響不會限於一處地區,今次全國都要直接承受痛苦。」

(This is going to be our Pearl Harbor moment and our 9/11 moment only it's not going to be localized, it's going to be happening all over the country.)

事實上,美國疫情至今喪命人數已超過珍珠港或911。

美國約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心(Johns Hopkins CSSE)追蹤數據顯示,截至香港時間周一(6日)上午,美國已有超過9,600人死於疫情,遠遠超過1941年偷襲珍珠港2,400餘人、2001年紐約911恐怖襲擊約3,000人死亡數字。

白宮早前評估,即使華府推出防治措施,美國疫情死亡人數亦會高達10萬至24萬人。

不過,美國至今仍有5州,未有頒佈任何禁足居家命令。亞當斯表示尊重這些州份地區政府決定,但希望他們仍會配合聯邦政府行動,呼籲民眾遵守全國防疫指引。

