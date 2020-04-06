維信金科溢價3.3%配股集資39億 樂遊科技郁國祥奪控股權

▲ 維信金科溢價3.3%發行6億股新股予樂遊科技控股股東郁國祥，籌39億元。圖為維信金科首席執行官廖世宏。

維信金科 （02003） 公佈，將向樂遊科技 （01089） 控股股東郁國祥發行6億股新股，認購價為每股6.6港元，較最新收市價6.39元溢價3.3%，總認購額為39.6港元。交易完成後，郁國祥將持有維信金科54.58%股權，成為公司控股股東。郁國祥承諾，12個月內不會出售認購股份。

維信金科今早復牌，高開4.1%，最新報6.66元，升4.2%。

公司指，認購人及其一致行動人士收購公司30%或以上投票權的行為將觸發認購人及其一致行動人士對公司所有已發行股份和其他證券作出強制性全面收購要約的義務，除非執行人員授予清洗豁免則作別論。公司將根據收購守則向執行人員申請清洗豁免。

維信金科表示，中國消費金融業近期面臨的挑戰為聲譽良好的參與者提供了機會，使他們處於有利地位以實現可持續的長期增長，並隨著實力較弱的參與者退出行業 而擴大市場份額，認購事項是公司改善資本結構及做足準備變現這些機會的適當手段。

維信金科又指，至去年底，公司的負債總額約為111.9億元（人民幣，下同），其中借款約為 92.4億元及優先票據下應付款項為人民幣678.83百萬元。於2019年12月31日，公司約37.2億元的借款於一年內到期應付，且公司的現金及現金等價約為21.7億元。認購事項是公司增加其資本基礎並以合理成本提供額外資金以支持持續業務發展的適當方法。

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