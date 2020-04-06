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恒指高開逾300點後升幅縮窄　滙豐止跌高開　內銀降準仍欠動力

環球政經 10:02 2020/04/06

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上周五美國公布的3月份非農業職位勁減70.1萬個，是2010年以來首次下跌，美股全綫挫，道指收報21052點，跌360點或1.7%；納指收報7373點，跌114點或1.5%；標普500指數跌1.5%。不過美國總統特朗普指美國疫情爆發開始續步喘定，美股期貨上揚，道指期貨一度升逾600點。恒指今早亦成功高開322點，報23558點。惟截至9時50分，恒指升幅縮至升不足50點，國指更率先倒跌，報9473點，跌17點。連跌多日的滙豐(00005)止跌高開1.6%，惟升幅亦略縮至0.7%。

人行上周五宣布下調中小型銀行的存款準備金率，並下調金融機構在人行超額存款準備金利率。A股今日清明節假期休市，明日(7日)才復市，滬深港通亦於明日才恢復。今早內銀普遍高開逾1%，惟其後升幅亦縮，建行（00939）現升0.3%；工行（01398）升0.2%。農行（00939）跌0.7%，郵儲行（01658）跌1.3%，招行（03968）跌0.9%。

油價繼續大玩過山車，市場之前憧憬沙俄可達成減產協議，布蘭特期油及紐約期油收市分別飆13.9%及11.9%。不過，今早亞洲時段油價顯著回吐，紐油及布油一度挫逾8%，今早三桶油偏軟，中海油（00883）跌0.5%，中石油（00857）無升跌，中石化（00386）跌0.5%。

 

深港通 標準普爾500指數 恒生指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 中國人民銀行 滙豐控股（00005） 紐約期油 布蘭特期油 銀行

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