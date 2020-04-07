金價大升逾63美元　道指升千點港夜期撲24000關（不斷更新）

▲ 道指期貨升308點 恒指黑期升約270點（不斷更新）

美國總統特朗普指美國疫情爆發呈穩定迹象，美股道指開市急升，連帶港股恒指在日間交易時段發力衝高後，期貨市場早段亦未見大幅回吐跡象，其後更倒升並一度衝上23800點大關，預示後市極短期或尚能再升。

【04：00】道指尾市抽升，收報22679點，升1627點或7.7%，納指升7.3%，標指升7%。金價升63.6美元，報1708.9美元，油價跌7.3%，收報26.26美元。美滙指數升0.1%，收報100.72。

【03：33】金價大升66.2美元或4%，道指漲1347點，三大均數均升逾6%。

恒指夜期收報23966點，升226點，高水217點。

【02：29】道指升1190點，報22242點，美股三大指數全綫升逾5%，金價升54.6美元或3.6%，油價跌6.5%，報26.51美元，夜期續升227點，報23967點，成交20360張。

【23：05】美股道指漲逾1000點，恒指夜期愈升愈有，報23897點，升157點，高水148點。

【21：30】美股道指開市大升894點，連帶恒指夜期亦由跌轉升，並衝上23800水平，報23822點，升82點，高水73點。

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【20：25】道指期貨仍然上升超過700點，恒指夜期亦僅輕微變動，報23713點，跌27點，低水36點。

【18：40】道指期貨繼續造好，升770點。恒指夜期跌25點，報23715點。

【16：44】道指期貨報21718點，升761點。恒指黑期跌約60點，報23663點。

美股上周五下跌，國際貨幣基金組織（IMF）指疫情引發危機空前危機，加上美國3月非農職位大減70.1萬個，道指跌360點或1.7%。不過，美國總統特朗普指美國疫情爆發呈穩定迹象，美股期貨上升，恒生指數今早高開322點，恒指開報23558點，午後傳出沙特阿拉伯及俄羅斯非常接近達成一項石油生產的協議，道指期貨升逾800點，帶動港股曾升近600點，大市全日升513點。

【16：30】即月期指收報23740點，升544點或2.4%，低水9點。

【16：24】歐股早段上升，其中倫敦富時100指數升1.8%或96點，報5511點。

【16：14】道指期貨報21774點，升817點。

【16：11】太古 （00019） 升7.4%，為表現最佳藍籌，港鐵 （00066） 升0.4%，為升幅最小藍籌。

【16：10】恒生指數全日升513點或2.2%，收報23749點；國指收報9652點，升161點或1.7%，主板成交868億元。

【16：00】恒生指數U盤前升503點，報23739點。

【15：45】港股尾市升約450點，於23700點附近上落。

【15：24】美團點評 （03690） 升幅擴大至2.6%，高見95.4元。

【14：59】公用股午後繼續跑贏大市，中電 （00002） 、煤氣 （00003） 、電能 （00006） 、長建 （01038） 4股齊升逾4%。

【14：49】恒生指數升幅收窄至500樓以下，升485點，報23721點。

【14：47】FI二南方恒指 （07500） 曾跌逾5%，一度跌穿8元，低見7.91元，最新跌4.7%，報8元。

【14：38】滙豐於39元水平上落，升3.2%。港股升勢略為回順，升約510點。

【14：31】道指期貨升逾800點，道指期貨報21776點，升819點。

【14：27】50隻藍籌全綫上升，當中以太古 （00019） 升6.1%表現最強。

【14：14】中石油 （00857） 升3.5%；中海油 （00883） 升4.1%；中石化 （00386） 升2%。

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【14：11】港股升近至600點，企23800點水平之上。

【13：54】滙豐 （00005） 升彈3%，重上39元水平，高見39.1元。

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【13：53】俄羅斯直接投資基金（RDIF）行政總裁德米特理耶夫（Kirill Dmitriev）表示，俄羅斯和沙特阿拉伯「非常、非常接近」達成一項石油生產的協議，美股期貨造好，道指期貨升逾700點，港股午後升幅亦擴大至逾500點。

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【13：34】港股升幅擴大至近400點，恒指最新報23626點，升390點。

【13：18】長和 （00001） 升幅擴大至逾5%，高見55.3元；長實 （01113） 升1.4%；長建 （01038） 升4%。

【13：12】滙豐 （00005） 反彈至39元前受制，滙豐高見38.9元後升幅略為收窄，最新報38.65元，升約2%。

【13：03】ATM 3股向上，阿里巴巴 （09988） 升後升2%，高見187.5元；騰訊 （00700） 升0.9%；美團點評 （03690） 升2.2%，高見94.95元。

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【13：02】中昌國際 （00859） 獲中國信達溢價6%提全購，股價復牌後升一成，高見0.62元。

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【13：01】港股午後初段升幅擴大至近300點，升299點，報23535點。

【12：31】道指期貨升幅擴大至逾700點，道指期貨報21675點，升718點。

【12：15】恒指黑期於港股中午休市時升幅擴大，恒指黑期升約365點，報23529點。

【12：03】太古 （00019） 半日升4.3%，為表現最佳藍籌；友邦 （01299） 逆市跌0.6%，藍籌中表現最差。

【12：00】恒指半日升257點或1.1%，報23493點，升穿20天綫（23331點），國指中午收報9554點，升63點或0.7%。主板成交430億元。

滙豐 （00005） 半日升2.2%，中午收報38.75元。

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【11：44】港股中午收市前升約250點，道指期貨升近700點，道指期貨報21643，升686點。

【11：41】報道指利豐 （00494） 向員工交代減薪，當中行政總裁馮裕鈞、主席馮國綸、執行董事彭焜耀未來3個月減薪100%。利豐股價跌0.9%。

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【11：33】港股升幅擴大至約250點，試23500點水平。

【11：32】滙豐 （00005） 突破開市位38.5元，升逾2%高見38.7元。

【11：26】滙豐 （00005） 反彈1.5%，惟暫時受制於今早開市位38.5元。

【11：24】數碼通 （00315） 升逾5%；和記電訊 （00215） 升3.1%；香港電訊 （06823） 升1.7%。香港5G服務本月正式推出，本地電訊股造好。

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【11：07】港股升約200點，企20天綫（23331點）水平之上。

【10：59】長和系造好，長和 （00001） 升3.3%；長實 （01113） 升0.6%；長建 （01038） 升2.6%。外媒報道，長和旗下化妝品零售店ICI Paris XL在荷蘭的155間分店拒絕繳交4月租金，惹多德雷赫特（Dordrecht）一個購物商場業主興起訴訟，要求屈臣氏歐洲業務破產。

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【10：49】友邦 （01299） 高開倒跌，友邦最新報69.7元，逆市跌0.7%。

【10：31】百威亞太 （01876） 母企百威英博旗下墨西哥啤酒Corona，其生產商Grupo Modelo宣布，Corona及其他品牌將會停產，以及暫停出口至180個國家。百威亞太跌2.9%，破底低見18元。

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【10：22】資金繼續流向公用股，中電 （00002） 升1.9%；煤氣 （00003） 升2.3%；電能實業 （00006） 升2.7%；長建 （01038） 升2.4%。

【10：20】體育用品股逆市向下，其中安踏 （02020） 跌3.4%；李寧 （02331） 跌0.5%。

【10：16】反向ETF向下，FI二南方恒指 （07500） 跌2.3%，低見8.12元。

【10：15】港股升幅再次擴大至逾200點，恒指於23450點水平。

【10：14】中資電訊股繼續受捧，聯通 （00762） 續升5%；中電信 （00728） 升3.2%；中移動 （00941） 升1.3%。

【10：07】道指期貨升勢略為回順，道指期貨報21516點，升559點。

【10：05】香港資源 （02882） 公布，所有復牌指引已獲達成且獲聯交所信納，股份今早復牌後逆市挫25%，破底低見0.08元。

【10：02】港股升幅早段一度收窄至不足40點，低見23271點，其後重拾升勢，大市升約160點，報23400點。

【09：59】手機設備股向上，手機孖寶瑞聲 （02018） 升3.3%；舜宇 （02382） 升1.6%。

【09：54】航空股逆市下跌，國泰 （00293） 升1.3%。內航股南航 （01055） 跌3.7%；東航 （00670） 跌3%；國航 （00753） 跌2.1%。股神巴菲特（Warren Buffett）亦反悔出手減持航空股。外媒報道，巴菲特的投資旗艦巴郡抛售全球第二大航空公司達美航空（Delta Airline，美：DAL）及全球最大廉航美國西南航空（Southwest Airlines，美：LUV），分別1299萬股及230萬股，料合共套現約3.89億美元。

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【09：52】平安好醫生 （01833） 升1.4%，破頂高見83.25元；阿里健康 （00241） 升1.8%。

【09：50】國指率先倒跌，報9473點，跌17點。

【09：48】經營759阿信屋的CEC國際 （00759） 上周五急飈後，今早回吐逾7%，低見0.62元。經營HKTVMall香港電視 （01137） 升1.8%。

【09：47】港股升幅收窄至約100點，於23350點水平。

【09：44】滙豐 （00005） 反彈0.8%；渣打 （02888） 反彈2.4%。另外，中銀香港 （02388） 繼續造好，股價升近2%；恒生 （00011） 升1.3%；東亞 （00023） 跌0.4%。

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【09：42】ATM 3股的阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團點評 （03690） 高開倒跌0.4%。

【09：40】報道指OPEC+會議推遲至周四召開，油價今早向下，三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.4%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 跌0.3%。

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【09：37】濠賭股逆市向下，其中銀娛 （00027） 跌近1%；金沙 （01928） 跌2.6%。俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士宣布，為配合當前疫情防控需求，周一（4月6日）凌晨起，將暫停營運香港至澳門的路綫。

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【09：36】港股早段升幅收窄至不足200點，報23411點，升175點。

【09：30】建行 （00939） 升1.1%；工行 （01398） 升1.4%；中行 （03988） 升1%；農行 （01288） 升近1%。人行上周五收市後宣布，決定對「農村信用社，農村商業銀行，農村合作銀行，村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行」，定向下調存款準備金率1個百分點。

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【09：20】恒生指數高開322點，開報23558點。滙豐 （00005） 反彈1.6%，開報38.5元；騰訊 （00700） 升近1%，開報380元。港交所 （00388） 升0.7%；中移動 （00941） 升1.1%；友邦 （01299） 升1.3%。

【09：14】即月期指開報23730點，升534點。

【08：51】美國總統特朗普指美國疫情爆發呈穩定迹象，道指期貨升逾600點，道指期貨報21626點，升669點。恒指黑期升355點。

【08：47】蘋果公司（美︰AAPL）總裁庫克（Tim Cook）表示，已動員蘋果全公司，將產品設計師、工程、運營、包裝團隊，以及供應商，為醫務人員設計、生產及運送「蘋果面罩」（face shields），目標為每周生產100萬個面罩。

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【08：44】亞股初段向上，日經225指數升193點或1.1%，報18014點；南韓KOSPI指數升1.1%，報1744點。

【08：37】恒指黑期升幅擴大至近400點。

【08：35】滙豐 （00005） ADR折合報37.73元，跌0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報370.67元，跌1.5%。

【08：20】恒指黑期升約270點，報23429點；美股期貨上升，道指期貨升308點，報21265點。

【07：50】「OPEC+」油組國會議原定於周一（6日）舉行，不過報道指會議將推遲至周四（4月9日）舉行，油價下跌，紐約期油2.12美元或跌7.5%，報26.22美元，布蘭特期油2.28美元或跌6.7%，報31.83美元。

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【07：00】美股上周五下跌，道指曾挫550點。道指收報21052點，跌360點或1.7%；標指收報2488點，跌38點或1.5%；納指收報7373點，跌114點或1.5%。

港股ADR收報23077點，跌159點或0.7%恒指夜期收報23076點，跌120點或0.5%。

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責任編輯︰梁浩碩

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