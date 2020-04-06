特朗普稱美國疫情呈穩定迹象　道指期貨升逾600點（不斷更新）

▲ 道指期貨升308點 恒指黑期升約270點（不斷更新）

美股上周五下跌，國際貨幣基金組織（IMF）指疫情引發危機空前危機，加上美國3月非農職位大減70.1萬個，道指跌360點或1.7%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開159點，恒指開報23077點。美國總統特朗普指美國疫情爆發呈穩定迹象，美股期貨上升，道指期貨升逾600點，恒指黑期升逾300點。

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【08：51】美國總統特朗普指美國疫情爆發呈穩定迹象，道指期貨升逾600點，道指期貨報21626點，升669點。恒指黑期升355點。

【08：47】蘋果公司（美︰AAPL）總裁庫克（Tim Cook）表示，已動員蘋果全公司，將產品設計師、工程、運營、包裝團隊，以及供應商，為醫務人員設計、生產及運送「蘋果面罩」（face shields），目標為每周生產100萬個面罩。

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【08：44】亞股初段向上，日經225指數升193點或1.1%，報18014點；南韓KOSPI指數升1.1%，報1744點。

【08：37】恒指黑期升幅擴大至近400點。

【08：35】滙豐 （00005） ADR折合報37.73元，跌0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報370.67元，跌1.5%。

【08：20】恒指黑期升約270點，報23429點；美股期貨上升，道指期貨升308點，報21265點。

【07：50】「OPEC+」油組國會議原定於周一（6日）舉行，不過報道指會議將推遲至周四（4月9日）舉行，油價下跌，紐約期油2.12美元或跌7.5%，報26.22美元，布蘭特期油2.28美元或跌6.7%，報31.83美元。

油價下跌紐約期油跌逾7% 報道指OPEC+會議推遲至周四召開

【07：00】美股上周五下跌，道指曾挫550點。道指收報21052點，跌360點或1.7%；標指收報2488點，跌38點或1.5%；納指收報7373點，跌114點或1.5%。

港股ADR收報23077點，跌159點或0.7%恒指夜期收報23076點，跌120點或0.5%。

道指上周五跌360點 港股ADR跌159點

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責任編輯︰梁浩碩

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