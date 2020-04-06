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恒生指數高開322點　滙豐股價反彈1.6%（不斷更新）

金融經濟 10:33 2020/04/06

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道指期貨升308點　恒指黑期升約270點（不斷更新）

美股上周五下跌，國際貨幣基金組織（IMF）指疫情引發危機空前危機，加上美國3月非農職位大減70.1萬個，道指跌360點或1.7%。港股若跟足ADR走勢，恒生指數今早料低開159點。不過，美國總統特朗普指美國疫情爆發呈穩定迹象，帶動美股期貨上升，道指期貨升逾600點，恒生指數今早高開322點，恒指開報23558點，不過大市其後升幅逐步收窄。

【恒指道指】道指11年黃金比率圖曝光　恒指跟唔跟道指跌？

【滙豐不派息】Webb：以股代息不可行 與滙豐對簿公堂難勝訴

【滙豐不派息】任志剛：不向投資者派息怎會正確　暗示撐滙豐遷冊香港

【10：31】百威亞太 （01876）  母企百威英博旗下墨西哥啤酒Corona，其生產商Grupo Modelo宣布，Corona及其他品牌將會停產，以及暫停出口至180個國家。百威亞太跌2.9%，破底低見18元。

【10：22】資金繼續流向公用股，中電 （00002） 升1.9%；煤氣 （00003） 升2.3%；電能實業 （00006） 升2.7%；長建 （01038） 升2.4%。

【10：20】體育用品股逆市向下，其中安踏 （02020） 跌3.4%；李寧 （02331） 跌0.5%。

【10：16】反向ETF向下，FI二南方恒指 （07500） 跌2.3%，低見8.12元。

【10：15】港股升幅再次擴大至逾20點，恒指於23450點水平。

【10：14】中資電訊股繼續受捧，聯通 （00762） 續升5%；中電信 （00728） 升3.2%；中移動 （00941） 升1.3%。

【10：07】道指期貨升勢略為回順，道指期貨報21516點，升559點。

【10：05】香港資源 （02882） 公布，所有復牌指引已獲達成且獲聯交所信納，股份今早復牌後逆市挫25%，破底低見0.08元。

【10：02】港股升幅早段一度收窄至不足40點，低見23271點，其後重拾升勢，大市升約160點，報23400點。

【09：59】手機設備股向上，手機孖寶瑞聲 （02018） 升3.3%；舜宇 （02382） 升1.6%。

【09：54】航空股逆市下跌，國泰 （00293） 升1.3%。內航股南航 （01055） 跌3.7%；東航 （00670） 跌3%；國航 （00753） 跌2.1%。股神巴菲特（Warren Buffett）亦反悔出手減持航空股。外媒報道，巴菲特的投資旗艦巴郡抛售全球第二大航空公司達美航空（Delta Airline，美：DAL）及全球最大廉航美國西南航空（Southwest Airlines，美：LUV），分別1299萬股及230萬股，料合共套現約3.89億美元。

【航空告急】股神巴菲特減持達美、西南航空　合共套現約3.9億美元

【09：52】平安好醫生 （01833） 升1.4%，破頂高見83.25元；阿里健康 （00241） 升1.8%。

【09：50】國指率先倒跌，報9473點，跌17點。

【09：48】經營759阿信屋的CEC國際 （00759） 上周五急飈後，今早回吐逾7%，低見0.62元。經營HKTVMall香港電視 （01137） 升1.8%。

【09：47】港股升幅收窄至約100點，於23350點水平。

【09：44】滙豐 （00005） 反彈0.8%；渣打 （02888） 反彈2.4%。另外，中銀香港 （02388） 繼續造好，股價升近2%；恒生 （00011） 升1.3%；東亞 （00023） 跌0.4%。

【滙豐不派息】高盛花旗等美資銀行　據報力爭維持派息

【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟集逾3000股東登記　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息（第二版）

【09：42】ATM 3股的阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 升0.3%；美團點評 （03690） 高開倒跌0.4%。

【09：40】報道指OPEC+會議推遲至周四召開，油價今早向下，三桶油個別發展，中石油 （00857） 升0.4%；中海油 （00883） 升0.8%；中石化 （00386） 跌0.3%。

油價下跌紐約期油跌逾7%　報道指OPEC+會議推遲至周四召開

【09：37】濠賭股逆市向下，其中銀娛 （00027） 跌近1%；金沙 （01928） 跌2.6%。俗稱「金巴」的港珠澳大橋穿梭巴士宣布，為配合當前疫情防控需求，周一（4月6日）凌晨起，將暫停營運香港至澳門的路綫。

【澳門封關】金巴周一起停港澳綫　港珠澳大橋縮短清關時間

【09：36】港股早段升幅收窄至不足200點，報23411點，升175點。

【09：30】建行 （00939） 升1.1%；工行 （01398） 升1.4%；中行 （03988） 升1%；農行 （01288） 升近1%。人行上周五收市後宣布，決定對「農村信用社，農村商業銀行，農村合作銀行，村鎮銀行和僅在省級行政區域內經營的城市商業銀行」，定向下調存款準備金率1個百分點。

【中國救市】人行定向降準放水4000億元人民幣！　港股短綫或守23000關

【09：20】恒生指數高開322點，開報23558點。滙豐 （00005） 反彈1.6%，開報38.5元；騰訊 （00700） 升近1%，開報380元。港交所 （00388） 升0.7%；中移動 （00941） 升1.1%；友邦 （01299） 升1.3%。

【09：14】即月期指開報23730點，升534點。

【08：51】美國總統特朗普指美國疫情爆發呈穩定迹象，道指期貨升逾600點，道指期貨報21626點，升669點。恒指黑期升355點。

【08：47】蘋果公司（美︰AAPL）總裁庫克（Tim Cook）表示，已動員蘋果全公司，將產品設計師、工程、運營、包裝團隊，以及供應商，為醫務人員設計、生產及運送「蘋果面罩」（face shields），目標為每周生產100萬個面罩。

【全球大流行】蘋果生產「蘋果面罩」　每周生產100萬個

【08：44】亞股初段向上，日經225指數升193點或1.1%，報18014點；南韓KOSPI指數升1.1%，報1744點。

【08：37】恒指黑期升幅擴大至近400點。

【08：35】滙豐 （00005） ADR折合報37.73元，跌0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報370.67元，跌1.5%。

【08：20】恒指黑期升約270點，報23429點；美股期貨上升，道指期貨升308點，報21265點。

【07：50】「OPEC+」油組國會議原定於周一（6日）舉行，不過報道指會議將推遲至周四（4月9日）舉行，油價下跌，紐約期油2.12美元或跌7.5%，報26.22美元，布蘭特期油2.28美元或跌6.7%，報31.83美元。

油價下跌紐約期油跌逾7%　報道指OPEC+會議推遲至周四召開

【07：00】美股上周五下跌，道指曾挫550點。道指收報21052點，跌360點或1.7%；標指收報2488點，跌38點或1.5%；納指收報7373點，跌114點或1.5%。

港股ADR收報23077點，跌159點或0.7%恒指夜期收報23076點，跌120點或0.5%。

道指上周五跌360點　港股ADR跌159點

【疫情焦點】美國逾33萬累計確診　全球累計確診逾127萬

責任編輯︰梁浩碩

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香港股票 百威亞太（01876） 長江基建集團（01038） 電能實業（00006） 香港中華煤氣（00003） 中電控股（00002） 李寧（02331） 安踏體育（02020） 中國電信（00728） 中國聯通（00762）

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