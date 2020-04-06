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油價下跌紐約期油跌逾7%　報道指OPEC+會議推遲至周四召開

金融經濟 07:48 2020/04/06

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油價下跌紐約期油跌逾7%　報道指OPEC+會議推遲至周四召開

「OPEC+」油組國會議原定於周一（6日）舉行，不過報道指會議將推遲至周四（4月9日）舉行。受消息拖累，油價下跌，紐約期油2.12美元或跌7.5%，報26.22美元，布蘭特期油2.28美元或跌6.7%，報31.83美元。

市場原憧憬油組及盟友可達成減產協議，油價上周五升逾一成，紐約期油收報28.34美元，升3.02美元或12%；布蘭特期油收報34.11美元，升4.17美元或14%。

據悉，產油國需要更多時間進行談判。除同盟內的各國外，沙特阿拉伯及俄羅斯還暗示希望其他產油國也加入減產大軍，使得召集會議的努力更加複雜化。

較早前，沙特阿拉伯沙外交大臣Faisal bin Farhan發表聲明，稱俄羅斯總統普京把3月減產談判破裂的責任歸咎於沙特身上的說法，是「完全沒有道理」。能源大臣阿卜杜勒阿齊茲（Abdulaziz bin Salman）亦斥俄方試圖令外界認為沙特對頁岩油企有惡意。

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