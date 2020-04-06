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道指上周五跌360點　港股ADR跌159點

金融經濟 07:26 2020/04/06

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道指上周五跌360點　港股ADR跌159點

道指上周五跌360點
美股上周五下跌，全球累計新冠肺炎確診病例最新突破108萬宗，國際貨幣基金組織（IMF）指疫情引發危機空前危機，加上美國3月非農職位大減70.1萬個，拖累道指曾挫550點。道指收報21052點，跌360點或1.7%；標指收報2488點，跌38點或1.5%；納指收報7373點，跌114點或1.5%。

港股ADR跌159點
港股ADR收報23077點，跌159點或0.7%恒指夜期收報23076點，跌120點或0.5%。

油價升逾一成
市場憧憬油組及盟友可達成減產協議，油價升逾一成，紐約期油收報28.34美元，升3.02美元或12%；布蘭特期油收報34.11美元，升4.17美元或14%。

美滙指數3連升
美滙指數連升第3日，資金繼續流入美元避險，美滙指數報100.68。歐元兌美元報1.0813；美元兌日圓108.61。

美國10年期債息報0.599厘。

紐約期金升0.5%
避險資金流入金市，紐約期金收報1645.7美元，升8美元或0.5%。現貨金於1642美元水平。

責任編輯︰梁浩碩

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欄名 : 金股滙行情

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