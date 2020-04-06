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【英國疫情】英女王稱或需承受更多苦難 二戰比新冠肺炎

環球社會熱點 10:48 2020/04/06

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【英國疫情】英女王稱或需承受更多苦難 二戰比新冠肺炎

英國疫情持續，英女王伊利沙伯二世於香港時間周一（6日）凌晨罕有發表講話。她指，疫情帶來的挑戰正增加，要求國民面對疫情要展示自律和保持幽默感；又感謝公共醫療系統前線醫護人員的努力。她認為，英國今次面對的挑戰與以往不同。

雖然我們可能還要承受更多的苦難，但美好的日子將會回來。我們將再次與朋友在一起；我們將再次與家人在一起；我們將再次見面。

【美國疫情】本周「如911珍珠港」華府警告高峰期殺到

 【新冠肺炎】全球確診破125萬宗 美逼33萬  羅斯福號艦長染疫

英女王在預錄好的電視公開講話中提到，社交隔離為民眾帶來了「與親人的痛苦分離感」。這令她想起二戰時，兒童被疏散的經歷。

英女王指出，很多人有經濟困難，日常生活亦出現巨大變化 ; 她希望，多年後每個人都能為自己如何應對這次挑戰感到驕傲。 她又感謝所有前線醫護人員，感謝他們日復一日無私地工作，確保大家盡快回到正常的日子。

【俄國疫情】俄羅斯確診增658宗　普京遙距工作持續多至少一周

【意大利疫情】為求讓居民返工 羅比奧市推全民血清檢測

英國廣播公司（BBC）分析稱，過去王室演說用詞不當，或令原本的訊息無法有效傳遞，繼而失去重大機遇。例如，戴安娜王妃1997件2去世後的講話、英女王在2011年訪問愛爾蘭時發表的講話。

分析認為，王室本可以安全為策發表講話，強調國民團結和感謝醫護，但卻選擇「更具野心」的講話，旨於派定心丸和啟發國民。最重要的是，將這場危機重塑成國家的關鍵時刻，永遠紀念挽救弱勢群體生命而付出的努力。

英國謠傳5G基站傳播新冠病毒 官員斥胡説八道

【美國疫情】美軍醫院船恐染疫 收錯紐約確診病人

英國單日新增621宗死亡病例，有所回落，累計4900多人不治 ; 全國確診宗數增至超過47800宗，新增5900多人確診。衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）批評有民眾在公眾地方曬日光浴，指對自己和他人都有風險。

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