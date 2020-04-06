【滙豐不派息】中行前行長李禮輝解讀：為甚麼滙豐渣打不派息？

▲ 中行前行長李禮輝指，滙豐此時宣布不派息，因可以預見的盈利能力下降、新冠疫情全球爆發地區，與滙豐全球性布局吻合，以及資本補充能力將補削弱。

中國銀行 （03988） 前行長李禮輝撰文指，滙豐 （00005） 此時宣布不派息，高層理應預知資本市場的反應，也理應是深思熟慮之後的結果，他認為，「作為局外人，咋一聽有點出乎意料，細思量覺得合乎邏輯」，他分析滙豐和渣打 （02888） 不派息時指，認為滙豐及渣打因為（1）可以預見的盈利能力下降、（2）新冠疫情全球爆發地區，與滙豐全球性布局吻合，（3）資本補充能力將補削弱。所以李禮輝認為，「滙豐和渣打不派息，應該是自身的選擇，但也有可能是金融監管機構的指導」。

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第一，商業銀行的財務「預應力」

2008-2009年的全球金融危機給西方各國商業銀行帶來了長短不一的苦日子，隨後就是太平歲月，經濟回暖，銀行業務擴張，利潤增長，股價上行。即使是最佳的西方商業銀行，其核心財務指標也只需要滿足正常年景下的可靠性要求，故股東爭分紅，管理層爭激勵，而銀行財務結構的「預應力」就未必能夠應對破壞性的衝擊。 2019年與全球金融危機時的2009年對比，滙豐和渣打的資本充足率提升，但撥備覆蓋率下降。

2019年，滙豐銀行、渣打銀行的資本充足率分別達到18.90%和21.20%，比2009年分別提升了5.20個百分點和4.70個百分點。滙豐資產質量管理良好，2019年不良貸款率1.32%，比09年降低了2個百分點；渣打的不良貸款率比10年前還提高了1.16個百分點，達到2.7%。儘管兩家銀行目前的不良貸款率屬於中低水平，但撥備覆蓋率都不夠高。滙豐是63%，比09年下降20.5個百分點；渣打為78.2%，比10年前下降4.2個百分點。撥備覆蓋率是預提的壞賬損失準備金與不良資產總額的比率，正常年景下銀行不良資產的實際損失率一般不超過50%，滙豐和渣打的撥備是達標的。但是在經濟衰退時，抵押資產價格下行，第三方擔保責任履行難，實際損失率將大幅度上升，不僅會吃掉撥備，還可能會吞噬資本。

更加值得關注的是，滙豐、渣打的盈利能力似乎下降了，ROE處於歷史低位，淨利潤與營業收入的比率不夠高。 2019年，滙豐銀行的ROE只有3.99%，比金融危機時2009年的5.26%還低1.27個百分點；淨利潤與營業收入的比率為16.32%，比09年低0.6個百分點。渣打銀行2019年ROE為5.12%，比09年的13.66%低8.54個百分點；淨利潤與營業收入的比率為16.13%，比09年的27.37%下降11.24個百分點。盈利能力下降勢必削弱充實資本、應對危機的能力。

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第二，經濟創傷的區域版圖

李禮輝續指，由於人們對新冠病毒認識不足，也由於一些西方大國對中國舉國戰疫的經驗存在傲慢與偏見，錯失了最佳管控期，目前全球新冠病毒感染人數正在幾何級數上升。全球確診病例超過百萬……美、西、意、德的確診病例超過中國，大多國家的感染率遠超中國。

疫情直接衝擊實體經濟，越來越多的國家和地區，服務業基本停擺，製造業供應鏈斷裂，失業率迅速上升。從疫情蔓延的趨勢來看，大多數國家和地區難以獨善其身，經濟衰退已成定局，經濟降速甚至負增長的時間預期，將超過2個季度。一批企業主要是中小微企業已經被迫停產停業，將陷入財務困境，失去流動性和支付能力。商業銀行將面對越來越多的信貸違約，不良貸款可能在1-2年內大幅度上升。

在歐洲國家中，意大利、西班牙既是服務業大國，又是中小企業大國。這兩個國家疫情特別嚴重，經濟遭受重創，預計可能出現1年以上的經濟負增長，隨後需要1-2年的恢復周期。德國、法國、英國、瑞士等國各有產業優勢，但疫情猛烈，負面影響越來越深。重要的是，歐洲地域集中，人口密集，歐盟和歐元區加深了各國的經濟聯繫和相互依存。因此，歐洲是疫情的重災區，也將是經濟下行的重災區。

滙豐10年來推進區域調整戰略，主動收縮歐洲和北美的業務。 2019與2009年對比，滙豐在歐洲的營業收入由285億美元下降到110億美元，降幅61.6%；北美的營業收入由162億美元下降到45億美元，降幅72.4%；亞洲的營業收入由218億美元下降到184億美元，降幅15.3%；與此同時，「其他地區」的營業收入則由105億美元增加到222億美元，增幅112.3%。這就重構了滙豐的全球版圖：歐洲營收佔比由37.05%下調到19.52%，北美營收佔比由21.04%下調到7.97%，亞洲營收佔比由28.31%提高到32.89%，其他地區的營收佔比由13.60%提升到39.62%。

渣打的全球區域戰略以亞洲為重心。 2019年，營業收入的40.49%來自大中華和北亞，27.31%來自東盟和南亞，16.62%來自非洲和中東，其他地區佔營業收入的比重只有15.58%。

觀察新冠病毒疫情烈度的區域版圖，結合銀行業務的全球區域布局，大致可以預測，未來2年滙豐和渣打可能遭受的分區域財務傷情。一是亞洲，疫情衝擊烈度高，銀行營業收入金額大、比重高。中國已經成功管控住疫情，經濟全面重啟；日本、韓國看來疫情可控，經濟負重前行；不過，東盟和南亞各國特別是人口大國的疫情發展趨勢不太明朗，需要特別關注。二是歐洲和北美，疫情衝擊烈度超高，銀行營業收入數量不算少。滙豐銀行儘管成功進行了戰略轉移，但來自歐洲和北美的營業收入還有150多億美元，由於歐洲和北美的疫情還在加深，對銀行的財務損傷不可忽視。渣打在歐美的業務不多，直接影響不會太大。三是中東和非洲，疫情形勢有待進一步觀察，銀行業務具有區域特色，財務表現有待深入分析。

第三，監管力度的逆周期調節

08年全球金融危機之後，巴塞爾資本協議委員會於2010月提出《巴賽爾協議Ⅲ》，加強對銀行的監管力度。《新巴塞爾協議》堅持最低資本要求、監管部門監督檢查和市場約束等三大支柱，增加了銀行槓桿率要求、流動性監管標準，引入組合資本緩衝要求。銀行的核心資本充足率、一級資本充足率和總資本充足率要求分別為4.5%、6%和8%；加上組合緩衝要求，必須分別達到7%、8%和10.5%。為達到監管要求，銀行必須通過盈利累積、股東增資，發行附屬一級資本等渠道增加資本。據測算，從2010到2019年，按照最新的監管標準必須增加的一級資本，歐洲的銀行高達1.1萬億歐元，美國的銀行接近1萬億美元，印度須補充1300億美元，中國須補充近6000億美元。

這就帶動了附屬一級資本工具市場的發展。商業銀行發行的附屬一級資本工具，具有較高的收益率，具有固定的票息和定期付息規則，在經濟回暖時期具有良好的安全性和流動性，頗受投資者歡迎。

目前的問題是，疫情對經濟的猛烈衝擊，將直接損害商業銀行充實資本的能力。一是盈利能力下降，難以積累資本；二是不良資產大幅增加，消耗撥備和資本；三是銀行經營風險上升，降低附屬一級資本工具的安全性和流動性，發行新的附屬一級資本工具不得不提高收益率；四是商業銀行的資本充足率，如果低於監管要求的最低限度，只得停止附屬一級資本工具的票息支付。

「滙豐和渣打不派息，應該是自身的選擇，但也有可能是金融監管機構的指導」。李禮輝認為，在疫情衝擊形勢下，商業銀行的資產負債表將趨於惡化，金融監管尺度和力度，有必要進行逆周期調節。例如，監管設定的銀行資本充足率指標包含2-2.5個百分點的組合緩衝要求，而既然是「緩衝要求」，就應該在經濟形勢嚴峻的特定時期釋放，以緩衝外部衝擊和壓力。當前新冠病毒疫情肆虐全球，金融監管釋放緩衝約束恰逢其時，有必要適當放寬資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率等監管標準，支持銀行共克時艱，扶持企業渡過難關，促進經濟復甦。

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