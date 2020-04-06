【滙豐不派息】Webb：以股代息不可行 與滙豐對簿公堂難勝訴

▲ 獨立股評人David Webb認為，小股東爭取以股代息不可行，而且滙豐事前理應已獲充分授權，不認為與公司抗衝的案件會成功。

滙豐 （00005） 破天荒停派息一事繼續發酵，有小股東更自發組成聯盟維權，累積收集逾3000名持實物的股東登記。小股東滿腔怒火，但獨立股評人David Webb受訪時就認為，爭取以股代息不可行之餘，相信滙豐事前應先獲充分授權，「不認為與公司抗衝的案件會成功」。

消息指，截至昨日（5日），滙豐小股東聯盟已收到超過3000名、集合接近2%持有滙豐股票的股東登記，總市值逾100億元，當中包括機構投資者、專業投資者、家族信託及大量小股東。

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就小股東爭取滙豐應以股代息。Webb就不認同有關建議，他指若每人都獲分派額外股份就如同「將一個pizza切細分成更多份」，對股價完全無影響。

就有小股東擬入稟高院提訴。他直言，相信滙豐董事會事前已獲合法權利作出決定，因此「不認為任何與公司或董事抗衝的案件可以成功」。而且，今次事件源於英倫銀行施壓，是對銀行「作出政治干預（political interference）」，意味成功的機會不大。

Webb：不派息並不等於是差的公司

他強調，保留的股息仍然會留在集團資本結構當中，成為未來潛在股息分發及股份回購的資本，他更以股神畢菲特的巴郡（Berkshire Hathaway）為例，即使從未派息亦不代表是差的公司（doesn’t necessarily make them a bad company），只是將保留的資本重新作業務投資，「假如投資者急需現金，隨時都可以沽貨套現」。

至於小股東還可以甚麼方式爭取權益？他直言「沒有」，而小股東聲稱滙豐停息構成損失的指控亦未能成立。他指出，滙豐在2月27日除淨後，直至3月31日股價仍處44元水平，即使期間沽貨的股東未能收取2019年的末期息，但出售所得的利潤就遠高於原定可分發、每股0.21美仙的末期息。

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