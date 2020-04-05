【港產口罩】Oxyair Mask兒童口罩5月1日開售　每盒60元30個獨立包裝

▲ Oxyair Mask HK公布，將於5月1日開售兒童口罩，每盒30個獨立包裝，首批優惠價60元。（Oxyair Mask HK Facebook圖片)

新冠肺炎疫情未止，口罩需求持續，大多港產口罩生產商主力生產成人口罩，然而Oxyair Mask HK公布，將於5月1日開售兒童口罩，每盒30個獨立包裝，首批優惠價60元，6月1日優惠期過後每盒售價75元，詳情稍後公布。

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彩虹系列亦將於5月1日接受預訂，同樣有兒童口罩，每盒30個售75元，成人則每盒50個裝售125元。另可選購每盒七個顏色的彩虹七色特別版，兒童口罩30個裝售90元，成人口罩50個裝售150元。

Oxyair Mask HK補充，屆時會以Google form登記彩虹系列，由於涉及七種顏色生產工序比較繁複，將會於六月份生產並同月開始交付。

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早前Oxyair Mask HK公布，將於4月13日至4月17日，每日早上9時半及傍晚6時半，與The GULU app合作，經其手機應用程式抽籤派籌，每日派出2,000盒，合共10,000盒成人口罩，每盒50個售95元。

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口罩規格:

目標ASTM Level 2 及 EN14683 Type II (等待檢測報告中)

成人17.5×9.5 cm

兒童14.5×9.5 cm

責任編輯：朱悅瀅