【新冠肺炎】「微信遺囑」功能上綫　社交支付寶遊戲賬號能否繼承？

▲ 「微信遗嘱」功能上綫，90後常見虛擬財產包括社交、遊戲、支付寶賬號等。

新冠肺炎疫情期间，「微信遺囑」小程序上綫，用戶可透過中華遺囑庫的微信公眾號進入，用文字、照片及視頻等多種形式立遺囑；用戶可預約某個時間，寄送遺囑給指定的人。值得注意，內地法律並沒有網絡遺囑這種方式，涉及財產內容，仍需按照法律規定的方式處理。

社交及遊戲賬號為90後常見虛擬財產

根據《2019中華遺囑庫白皮書》披露，立遺囑人趨向年輕化，近3年來90後的人數增加近3倍。90後遺囑涉及財產類型，除房產、銀行存款、股票賬號外，還包括支付寶、微信、QQ、遊戲賬號等虛擬財產。

惟中國對網絡遺產未有明確的司法解釋，法律界也沒有定論。隨著網絡普及，網民數量增多，網絡遺產面臨兩大難題，包括法律定位尚不明確；網絡運營商和網絡平台與用戶簽訂「隱私保護」條款，意味用戶對賬戶只有使用權，沒有擁有權。

據官媒新華社報導，業內人士認為，依照《繼承法》，沒有人身性質的網絡遺產，如網絡理財、支付寶中的餘額寶、作品版權、遊戲幣等，應當可以繼承。而電子郵箱、微信、微博社交、遊戲賬號等網絡資產，具有人身性質且屬私密性，屬於用戶的隱私，故不可以繼承。

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