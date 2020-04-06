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銀行落雨收遮時 業主兩招賺按息（訂戶專享）

分析 08:00 2020/04/06

分享：

新冠肺炎疫情肆虐，銀行次季樓按取態更審慎，銀行陸續收緊樓按優惠和回贈，按息低於2.5厘的筍plan進入「尾班車」階段，在銀行準備「落雨收遮」的時候，準買家應善用高息掛鈎戶口及代理回贈，可抵消部分供樓支出。

...

欄名 : 樓市分析

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