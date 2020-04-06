銀行落雨收遮時 業主兩招賺按息（訂戶專享） 分析 08:00 2020/04/06 分享： 新冠肺炎疫情肆虐，銀行次季樓按取態更審慎，銀行陸續收緊樓按優惠和回贈，按息低於2.5厘的筍plan進入「尾班車」階段，在銀行準備「落雨收遮」的時候，準買家應善用高息掛鈎戶口及代理回贈，可抵消部分供樓支出。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【按揭攻略】加按套現一層變兩層 風險要留神 2020/03/19 【按揭攻略】加按套現一層變兩層 風險要留神 【減息‧樓市】傳有銀行停收轉按加按申請 航空、飲食等「高風險行業」收緊按揭審查 2020/03/18 【減息‧樓市】傳有銀行停收轉按加按申請 航空、飲食等「高風險行業」收緊按揭審查 最新專欄文章 更多 食肆結業潮 引發舖市海嘯 2020/04/02 食肆結業潮 引發舖市海嘯 OCEAN MARINI疫市大賣的啟示 2020/04/01 OCEAN MARINI疫市大賣的啟示 樓市未現恐慌抛售 樓價難大跌 2020/03/31 樓市未現恐慌抛售 樓價難大跌 樓市下行 注意申請按揭三大風險 2020/03/30 樓市下行 注意申請按揭三大風險 P按 H按 按揭貸款 估價 現金回贈 銀行 減息 新冠肺炎 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入