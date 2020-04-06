銀行落雨收遮時 業主兩招賺按息

新冠肺炎疫情肆虐，銀行次季樓按取態更審慎，銀行陸續收緊樓按優惠和回贈，按息低於2.5厘的筍plan進入「尾班車」階段，在銀行準備「落雨收遮」的時候，準買家應善用高息掛鈎戶口及代理回贈，可抵消部分供樓支出。

銀行次季樓按取態更為審慎

按揭貸款有效期一般3個月，應搶先機盡早申請上會

可善用掛鈎戶口及代理回佣慳息

美國兩度減息共1.5厘，港元拆息一度跌至約1.2厘低位，有銀行上月曾推按保貸款的低息H按，息率低至H加1.3厘，封頂息可低至2.35厘，平過P按。惟疫情未受控，風險提升，該計劃短暫推出後已被收回。

銀行第2季樓按取態更保守，有大型銀行今年初上調現金回贈至最高1.5%，不過疫情持續打擊經濟就業，目前已降為1%水平，個別只有0.5%，亦有加快下調物業估價，獲批出低息貸款的難度將愈來愈高。

近月多家中小銀行亦跟隨大型銀行上調按息，甚至放慢審批速度，據悉僅個別銀行趁失業潮未全面爆發、趕本月吸客，據悉就大額貸款(逾800萬至1,000萬元)，可試造低至H加1.3厘、封頂息為2.4厘的H按。

至於實際息率低至2.35厘的P按在首季經已絕跡，目前部分仍可試造2.4至2.45厘按息，但貸款門檻要超過300萬元。由於銀行的按揭貸款有效期一般為3個月，準買家應趁收入仍穩定時，盡早申請按揭以鎖定低息計劃。

其次，避險情緒高港元呈強，準買家可善用與按息掛鈎的存款戶口，息率一般高於現時定存水平，大型銀行設有共用限額優惠，有利可賺取較多利息以抵銷部分供樓支出，而一筆過存款，累計賺息效果會更大。

另外，經濟不景預期今年按揭需求會回落，按揭中介競爭激烈，部分提供的佣金回贈達貸款額0.2至0.3%不等，變相可為買家增加回贈優惠。

政府日前已明言未來半年經濟前景未許樂觀，預期更多銀行將會「落雨收遮」，收繄按揭審查，準買家應盡早作出上會安排，以減低撻訂風險。

記者：鍾綺敏

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