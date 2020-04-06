  • 17°C
香港時間 : 2020406日 (一) 21:24
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

銀行落雨收遮時 業主兩招賺按息

分析 20:12 2020/04/06

分享：

新冠肺炎疫情肆虐，銀行次季樓按取態更審慎，銀行陸續收緊樓按優惠和回贈，按息低於2.5厘的筍plan進入「尾班車」階段，在銀行準備「落雨收遮」的時候，準買家應善用高息掛鈎戶口及代理回贈，可抵消部分供樓支出。

  • 銀行次季樓按取態更為審慎
  • 按揭貸款有效期一般3個月，應搶先機盡早申請上會
  • 可善用掛鈎戶口及代理回佣慳息

美國兩度減息共1.5厘，港元拆息一度跌至約1.2厘低位，有銀行上月曾推按保貸款的低息H按，息率低至H加1.3厘，封頂息可低至2.35厘，平過P按。惟疫情未受控，風險提升，該計劃短暫推出後已被收回。

銀行第2季樓按取態更保守，有大型銀行今年初上調現金回贈至最高1.5%，不過疫情持續打擊經濟就業，目前已降為1%水平，個別只有0.5%，亦有加快下調物業估價，獲批出低息貸款的難度將愈來愈高。

近月多家中小銀行亦跟隨大型銀行上調按息，甚至放慢審批速度，據悉僅個別銀行趁失業潮未全面爆發、趕本月吸客，據悉就大額貸款(逾800萬至1,000萬元)，可試造低至H加1.3厘、封頂息為2.4厘的H按。

至於實際息率低至2.35厘的P按在首季經已絕跡，目前部分仍可試造2.4至2.45厘按息，但貸款門檻要超過300萬元。由於銀行的按揭貸款有效期一般為3個月，準買家應趁收入仍穩定時，盡早申請按揭以鎖定低息計劃。

其次，避險情緒高港元呈強，準買家可善用與按息掛鈎的存款戶口，息率一般高於現時定存水平，大型銀行設有共用限額優惠，有利可賺取較多利息以抵銷部分供樓支出，而一筆過存款，累計賺息效果會更大。

另外，經濟不景預期今年按揭需求會回落，按揭中介競爭激烈，部分提供的佣金回贈達貸款額0.2至0.3%不等，變相可為買家增加回贈優惠。

政府日前已明言未來半年經濟前景未許樂觀，預期更多銀行將會「落雨收遮」，收繄按揭審查，準買家應盡早作出上會安排，以減低撻訂風險。

記者：鍾綺敏

銀行落雨收遮時 業主兩招賺按息

欄名 : 樓市分析

相關文章

【按揭攻略】加按套現一層變兩層 風險要留神
2020/03/19
【按揭攻略】加按套現一層變兩層 風險要留神
【減息‧樓市】傳有銀行停收轉按加按申請 航空、飲食等「高風險行業」收緊按揭審查
2020/03/18
【減息‧樓市】傳有銀行停收轉按加按申請 航空、飲食等「高風險行業」收緊按揭審查

最新專欄文章 更多

食肆結業潮 引發舖市海嘯
2020/04/02
食肆結業潮 引發舖市海嘯
OCEAN MARINI疫市大賣的啟示
2020/04/01
OCEAN MARINI疫市大賣的啟示
樓市未現恐慌抛售 樓價難大跌
2020/03/31
樓市未現恐慌抛售 樓價難大跌
樓市下行 注意申請按揭三大風險
2020/03/30
樓市下行 注意申請按揭三大風險
P按 H按 按揭貸款 估價 現金回贈 銀行 減息 新冠肺炎

下一篇文章

因禍得福 「限聚令」令二手交投轉旺？（訂戶專享）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

為何新一期居屋變賣剩蔗
為何新一期居屋變賣剩蔗
三因素 解釋為何樓價仍高企？
三因素 解釋為何樓價仍高企？
OCEAN MARINI疫市大賣的啟示
OCEAN MARINI疫市大賣的啟示
【中國鐵塔】招股價1.26元下限定價　抽中點部署
【中國鐵塔】招股價1.26元下限定價　抽中點部署
銀行落雨收遮時 業主兩招賺按息
銀行落雨收遮時 業主兩招賺按息
樓市分析 - 跌市先中籤 抽中居屋買唔買好（訂戶專享）
跌市先中籤 抽中居屋買唔買好（訂戶專享）