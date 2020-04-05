【滙豐不派息】張華峰︰已去信要求政府與英國交涉

▲ 立法會議員張華峰表示，就滙豐撤回派息一事，已經去信財庫局及證監會，要求政府要積極與英國交涉。

滙豐控股 （00005） 及渣打 （02888）應英國當局要求取消派息。立法會議員張華峰表示，就相關銀行除淨後撤回派息，已經去信財庫局及證監會，要求政府要積極與英國交涉，維護小股東的利益。他亦會在特別財委會上向政府追問今次事宜。

張華峰在信中表示，對於滙豐在股價除淨後取消派息「深感憤怒」，認為損害了股東權益，且迹近「金融大騙局」，損害香港作為國際金融中心的聲譽。

他又表示，本港股民多年來一直支持滙豐，包括在金融海嘯期間供股，令該行走出困境。他又引述指，不少股民形容停派息是「英國銀行打劫港人荷包」。

他續指，特區政府有責任及道義，代表香港廣大的小股東出頭，向英倫銀行作出交涉，收回要求滙豐停派股息決定，對股東作出補償。

相關文章︰【滙豐不派息】聯儲局暫無意限制銀行派息 美銀行業自願停回購

【滙豐不派息】小股東組聯盟討以股代息 滙豐發言人：對引起的影響深感抱歉

【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟已集3000萬股 「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息

【滙豐不派息】滙豐CEO祈耀年︰非常明白股息對香港股東的重要性

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

立即訂閱專享無間斷美股分析