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【滙豐不派息】張華峰︰已去信要求政府與英國交涉

金融經濟 20:08 2020/04/05

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立法會議員張華峰表示，就滙豐撤回派息一事，已經去信財庫局及證監會，要求政府要積極與英國交涉。

滙豐控股  （00005）  及渣打 （02888）應英國當局要求取消派息。立法會議員張華峰表示，就相關銀行除淨後撤回派息，已經去信財庫局及證監會，要求政府要積極與英國交涉，維護小股東的利益。他亦會在特別財委會上向政府追問今次事宜。

張華峰在信中表示，對於滙豐在股價除淨後取消派息「深感憤怒」，認為損害了股東權益，且迹近「金融大騙局」，損害香港作為國際金融中心的聲譽。

他又表示，本港股民多年來一直支持滙豐，包括在金融海嘯期間供股，令該行走出困境。他又引述指，不少股民形容停派息是「英國銀行打劫港人荷包」。

他續指，特區政府有責任及道義，代表香港廣大的小股東出頭，向英倫銀行作出交涉，收回要求滙豐停派股息決定，對股東作出補償。

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香港股票 渣打集團（02888） 立法會 張華峰 英倫銀行 滙豐控股（00005） 銀行

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