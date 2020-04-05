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【滙豐不派息】滙豐小股東組聯盟維權 拆解代表順裕資管背景

金融經濟 20:20 2020/04/05

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網上有關順裕資產管理的資訊有限，但公司上月底就曾夥寶庭重建合組財團投標一幅旺角蚊型地皮。（網站圖片）

滙豐控股 （00005） 破天荒停派息，激起香港一班小股東怒火更自組聯盟，短短3日Facebook群組成員就增至逾3000人。小股東維權行動固然值得關注，事件另一亮點則落在聯盟代表之一的順裕資產管理，網上有關的資料及報道亦相當有限，到底是甚麼來頭？

由散戶組成的「滙豐小股東權益大聯盟」，上周三（2日）正式成立。截至今晚6時許，群組成員已增至3088人，群組內的小股東連日群情洶湧繼續聲討滙豐。

相關文章：【滙豐不派息】滙豐小股東聯盟已集3000萬股　「新股女王」鍾絳虹：支持以股代息

聯盟連日來收集所得的登記股東數目、股份數目等資料均未見在群組中實時發布，傳媒既要向聯盟代表的順裕資產管理發言人定期查詢，其他加入的小股東似乎亦要待報道刊登後，才能夠獲悉其他「同路人」的資訊。

2017年註冊成立  曾兩次易名

翻查資料，順裕資產管理2017年註冊成立，前身是「艾斯奧科技資本有限公司」，英文名稱曾是「ICO Fintech Capital Limited」及「iCEO Fintech Capital Limited」，與現時的「順裕資產管理有限公司（Surich Asset Management Limited）」的業務定位有明顯分別。

到順裕的官網瀏覽，公司自我介紹為一站式資產管理服務平台，以尋求優質投資項目、構建合適資產管理方案及達成投資目標為宗旨，並設有金融及房地產的投資團隊；辦公室設在中環中建大廈9樓。

與普遍金融機構不同，順裕官網列載較少資訊，亦未有在官網中介紹公司管理資產規模、團隊成員、產品介紹等。

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順裕上月與寶庭重建組財團投標旺角地皮

網上有關順裕的報道亦都有限，最新是上月底旺角新填地街及上海街交界地皮截標，接獲的5份標書當中，其中一份正是由順裕夥寶庭重建合組財團投標。

說回小股東Facebook群組，原本由1名姓梁的管理員打理，日前則新增另一名姓呂（Lui中文繹名）的管理員，帳戶簡介是「香港中小型業主會創辦人」。

無獨有偶，小股東聯盟周一（6日）舉辦的記招地點，正正就是香港中小型業主會的辦公地址。

網上則有大量與香港中小型業主會相關資料，其官網站亦轉載多篇接受本地傳媒的訪問，大部分與寶庭重建副總裁袁銘琛有關，可見寶庭重建亦是香港中小型業主會的附屬公司。事實上，早年已有傳媒報道，「寶庭集團控股有限公司」由商人呂宇健全資持有。

根據香港中小型業主會網頁，該會開辦多個物業投資課程，其中一個名為「Rent to Rent分間單位」的課程，早年就曾經被指是教人合法改裝劏房。該會2017年夥扶攜會成立社企「民社相寓」，目標是尋找2000多個單位，改裝成9000個劏房出租。

【更多滙豐控股最新消息：瀏覽「滙豐追渣沽」專版】

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