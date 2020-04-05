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【新冠肺炎】手機使用時間急增　中國Android用戶日用手機5小時

科技 20:06 2020/04/05

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近月全球各地用戶使用手機的時間明顯增加。

肺炎疫情下，封城、停課與在家工作，變相讓各地人民使用手機的時間大幅增加。移動應用研究機構App Annie日前發表新的分析數據指出，今年第一季手機用戶使用App的時間大增，全球Android用戶便用Apps與遊戲的時間大增20%。其中，中國增至平均每日5小時，較去年增長30%。

單計全球疫情大爆發後的3月，美、德、法等地都有逾10%的使用時間增長，意大利更升30%（皆為與去年第四季比），因應各地政府加強社交隔離措施，該機構預料用戶使用移動應用的時間會繼續上升。

至於下載量與消費額方面，新app下載數字按季增加15%。非遊戲應用佔Google Play 55%，iOS則佔65%。全個季度消費者共在應用上消費234億美元，Google Play與iOS均錄5%按年增長。

Disney+ Zoom下載量大增

全個季度，最受歡迎的首5個App為：TikTok、WhatsApp Messenger、Facebook、Instagram、Facebook Messenger。該報告提到，Disney+在歐洲推出加上在美國的使用量明顯提升，Zoom在全球獲得商業與休閒用戶使用，以及社交視像應用App Houseparty，均為本季獲突破的應用。其中，Zoom在3月31日，獲得141個市場的商業應用App下載量首位，成續最為觸目。

責任編輯: 周俊霖

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