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【意大利疫情】為求讓居民返工 羅比奧市推全民血清檢測

環球社會熱點 19:50 2020/04/05

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意大利羅比奧市（Robbio）市長爲了更有效隔離新冠肺炎感染者及普通民眾，正安排市内每個人都接受血清檢測。

歐洲的新冠肺炎疫情嚴峻，其中意大利共有12.46萬人確診新冠肺炎，超過1.5萬人死亡。深受疫情困擾的意大利羅比奧市（Robbio）市長，爲了更有效隔離感染者及普通民眾，正安排市内每個人都接受血清檢測。惟目前血清檢測的準確度有待驗證，再加上檢測費用高昂，令該市的做法面臨質疑。

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法新社報道，羅比奧市長弗朗塞斯（Roberto Francese）表示，推行全市檢測的原因，是希望結束長達數周的封鎖狀態，並最終使民眾重返工作崗位。他指出如不隔離健康民眾與感染民眾，將永遠無法改變當前情況。

弗朗塞斯更認同，感染者痊愈後會取得抗體或有一定的免疫力的説法，相信進行血清檢測有一定效果。但由於新冠肺炎病毒屬於一種新型病毒，至今尚無科學研究可證實新冠病毒抗體能否有助免疫。

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再加上私人血清檢測的費用相對高昂，每次大約要45歐元（約377港元），而且大多數國家及地區仍未確認血清檢測可有效測出新冠肺炎患者。意大利國家衛生院（ISS）的公共衛生研究所更明確指出，目前尚無商業檢測套件是通過血清測試，能有效測出新型冠狀病毒。

但弗朗塞斯堅持讓所有民眾接受血清檢測。他指出將為無法負擔血清檢測費用的民眾付費，又否決地方政府有關禁止實驗室接受該市測試樣本作分析的決定，並計劃委託私人公司處理過去3日採集的過千個樣本。

另外，由於目前仍未研發出針對新冠肺炎的疫苗或特效藥，有報道指意大利政府正打算用大量經認證的檢測套件，以測出有多少民眾取得病毒抗體。

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