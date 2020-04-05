香港電競總會︰逾半公司面臨倒閉 促請政府救援

▲ 疫情拖累香港電競業，業界冀政府能給予援助。

新冠肺炎疫情令香港各行業陷入蕭條，香港電競總會發文促請特區政府，透過防疫抗疫基金向電競行業伸出援手，挽救瀕臨倒閉的商鋪及失業的員工，包括為電競行業員工提供臨時生活津貼、寬減差餉地租、豁免電競業的能源開支、一次過撥款。

香港電競總會表示，大部分電競公司和電競業人士因受疫情影響而收入損失超過50%，更有超過一半以上的公司正面臨或在1個月內出現財政困難而倒閉。

該會以問卷調查方式，成功訪問240名電競業界負責人，代表192間主要的電競公司。該會表示，過去數年特區政府積極推動電競發展，行業涉及合共1000多名相關從業員，大部分是年青人，建議政府為電競行業的相關員工，包括電競館、網吧及電競公司的前線、後勤、合約及兼職員工，提供臨時生活津貼。

該會亦希望政府可以呼籲大業主減租，並同時伸出援手間接協助，寬減差餉地租，稍為紓緩成本壓力，為期半年；豁免電競業的能源開支；並以一次過撥款協助電競業活動轉型。

為了反映電競行業的苦况，香港電競總會代表希望跟政府會面，闡述業界的困局。

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